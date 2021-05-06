Бенитес хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер "Ньюкасла", "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес надеется, что его следующим местом работы будет Премьер-Лига.

Бенитес находится в поисках нового пристанища с января, когда он покинул китайский "Далянь Про" и вернулся жить в Англию.



Согласно слухам, Рафаэль вызывает интерес со стороны "Тоттенхэма", и испанский специалист намекает, что его телефон наготове.



"Я уехал в Китай, потому что у меня не было вариантов среди больших команд, но я нуждался в том, чтобы соперничать и делать свою работу".



"В тот момент я был вполне открыт к тому, чтобы остаться в Англии, остаться жить в Ливерпуле. Я смотрел каждый матч Премьер-Лиги и иногда матчи Чемпионшипа, поэтому я был всегда готов".



"Англия и Премьер-Лига — по-прежнему мой приоритет. Здесь живет моя семья, и мне нравится, в какой футбол здесь играют. Я постараюсь быть готовым к работе здесь".



"Я смотрю Серию А, и это хорошая лига, но ни там, ни во Франции, ни в Германии, ни в Португалии я не вижу большого количества вариантов с подходящими проектами, где бы я смог развивать игроков и соперничать за награды", — сообщил Бенитес Sky Sports.