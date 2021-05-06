"Боруссия" определилась с ценами на Санчо и Холанда

Дортмундская "Боруссия" определилась с ценами на вингера Джейдона Санчо и нападающего Эрлинга Холанда в преддверии летнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, сразу четыре клуба заинтересованы в приобретении Санчо. Одним из них является "Манчестер Юнайтед", который хотел Джейдона еще прошлым летом.



Прошлым летом "Боруссия" требовала за Санчо 108 миллионов фунтов. На сей раз клуб из Дортмунда будет готов довольствоваться 80 млн. фунтов в качестве компенсации.



Что касается Холанда, то его "Боруссия" предпочла бы сохранить на следующий сезон. Только сумма не менее 150 млн. фунтов заставит немецкий клуб отпустить своего бомбардира в ближайшее окно.



В услугах Эрлинга заинтересованы "Реал", "Барселона", "Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси". Возможное непопадание в Лигу Чемпионов значительно бы ослабило позицию "Боруссии" и, наоборот, укрепило бы желание 20-летнего норвежца уйти.