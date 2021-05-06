"Тоттенхэм" сэкономит 9 млн. фунтов благодаря назначению Моуриньо в "Роме"

"Тоттенхэм" сэкономит около 9 миллионов фунтов благодаря назначения своего бывшего главного тренера Жозе Моуриньо в "Роме".

Ранее на текущей неделе "Рома" объявила о договоренности с Моуриньо, который после окончания этого сезона придет на замену Пауло Фонсеке.



Когда Жозе покидал "Тоттенхэма" в прошлом месяце, то согласился на компенсацию в размере около 20 млн. фунтов. Эта сумма рассчитана, исходя из остаточной стоимости контракта португальца — контракта до июня 2022 с зарплатой в 15 млн. фунтов в год.



Как утверждает ESPN, эта компенсация предусмотрена не в виде разовой выплаты, а в виде гарантии определенной зарплаты до определенной даты. Если Моуриньо берется за новую, менее оплачиваемую, работу, то "Тоттенхэму" лишь нужно компенсировать Жозе недостающую сумму.



Таким образом, поскольку Моуриньо приступает к новой работе летом, то из 20 млн. фунтов компенсации "Тоттенхэм" сэкономит сумму, равную зарплате Жозе в его первый год в "Роме". Речь идет о 8.8 млн. фунтов.



Кроме того, благодаря новым налоговым льготам для спортсменов топ-уровня в Италии Моуриньо сможет сэкономить 50% на налогах при условии, что проведет в стране минимум два года.