"Манчестер Сити" уверен в приобретении Биссума

Ив Биссума "Манчестер Сити" уверен в приобретении полузащитника "Брайтона" Ива Биссума, оцениваемого в 30 миллионов фунтов.

Ранее интерес к Биссума приписывали таким клубам, как "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Лестер", "Эвертон" и "Вест Хэм".

По информации Daily Star, отличная игра Ива за "Брайтон" не осталась незамеченной и со стороны лидеров Премьер-Лиги. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже одобрил план по приобретению 24-летнего малийца.

Потребность "Сити" в еще одном центральном полузащитнике обусловлена вероятным уходом из клуба ветерана Фернандиньо, чей контракт истекает в конце сезона.

Ранее "горожане" также проявляли интерес к Деклану Райсу из "Вест Хэма", но в итоге решили не участвовать в аукционе за игрока сборной Англии.

Правды ради, издание Daily Mail считает, что Фернандиньо все еще может остаться на "Этихад". 36-летний бразилец завершает сезон в превосходной форме, в минувший вторник сыграв все 90 минут против ПСЖ в полуфинале Лиги Чемпионов, и это может убедить "Сити" предложить ему новую сделку.


Метки Биссума, Брайтон, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2021 18:00

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  1. drogba11cool 06.05.2021 18:29 # drogba11cool
    Впишется в Сити, идеально подходит под их стиль.

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  2. chelsea88 06.05.2021 18:06 # chelsea88
    Ггшки гонялись гонялись за этим негром, а купят его шитюки.

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  3. mancityman 06.05.2021 18:02 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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