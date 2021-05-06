"Манчестер Сити" уверен в приобретении Биссума

"Манчестер Сити" уверен в приобретении полузащитника "Брайтона" Ива Биссума, оцениваемого в 30 миллионов фунтов.

Ранее интерес к Биссума приписывали таким клубам, как "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Лестер", "Эвертон" и "Вест Хэм".



По информации Daily Star, отличная игра Ива за "Брайтон" не осталась незамеченной и со стороны лидеров Премьер-Лиги. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже одобрил план по приобретению 24-летнего малийца.



Потребность "Сити" в еще одном центральном полузащитнике обусловлена вероятным уходом из клуба ветерана Фернандиньо, чей контракт истекает в конце сезона.



Ранее "горожане" также проявляли интерес к Деклану Райсу из "Вест Хэма", но в итоге решили не участвовать в аукционе за игрока сборной Англии.



Правды ради, издание Daily Mail считает, что Фернандиньо все еще может остаться на "Этихад". 36-летний бразилец завершает сезон в превосходной форме, в минувший вторник сыграв все 90 минут против ПСЖ в полуфинале Лиги Чемпионов, и это может убедить "Сити" предложить ему новую сделку.