"Астон Вилла" предложила провести финал Лиги Чемпионов в Бирмингеме
"Астон Вилла" предложила FA и УЕФА свой стадион "Вилла Парк" для проведения финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси".
Накануне стало известно, что назначенный на 29 мая финал элитного европейского соревнования будет чисто английским.
Однако английская прописка финалистов — не главная причина, чтобы не гонять команды и их 8,000 фанатов в Стамбул.
В данный момент в Турции очень сложная обстановка с коронавирусом, и на прошлой неделе страна ушла на свой первый полный карантин.
Как сообщает Sky Sports, этой ситуацией пытается воспользоваться "Вилла", предложив футбольным чиновникам свой стадион, который, правда, не соответствует стандартам УЕФА в плане ложи для прессы, оборудования камерами и так далее.
В данный момент перенос финала выглядит маловероятным. Ожидается, что позже на текущей неделе УЕФА сообщит детали предстоящего матча между двумя грандами Премьер-Лиги.
06.05.2021 17:00
Просмотров: 430
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Разумное предложение.
Стамбул навеки был осквернён портовыми проститутками, подкупившими в перерыве финального матча ЛЧ Милан в 2005-м году. С тех пор неприлично играть в этом городе, породившем миллиард колбасных глоров отбросов. Хотя если такая команда как Манчестер Сити победит в мае, то репутация Стамбула будет отбелена.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий