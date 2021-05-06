"Астон Вилла" предложила провести финал Лиги Чемпионов в Бирмингеме

"Астон Вилла" предложила FA и УЕФА свой стадион "Вилла Парк" для проведения финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси".

Накануне стало известно, что назначенный на 29 мая финал элитного европейского соревнования будет чисто английским.



Однако английская прописка финалистов — не главная причина, чтобы не гонять команды и их 8,000 фанатов в Стамбул.



В данный момент в Турции очень сложная обстановка с коронавирусом, и на прошлой неделе страна ушла на свой первый полный карантин.



Как сообщает Sky Sports, этой ситуацией пытается воспользоваться "Вилла", предложив футбольным чиновникам свой стадион, который, правда, не соответствует стандартам УЕФА в плане ложи для прессы, оборудования камерами и так далее.



В данный момент перенос финала выглядит маловероятным. Ожидается, что позже на текущей неделе УЕФА сообщит детали предстоящего матча между двумя грандами Премьер-Лиги.