"Барселона" вступила в переговоры с Агуэро
"Барселона" провела предварительные переговоры с представителями нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
Напомним, "Сити" еще в марте объявил, что истекающий в конце сезона контракт Агуэро продлен не будет.
Согласно слухам, Серхио открыт к идее остаться в Премьер-Лиге — 32-летнего аргентинца прежде всего связывают с переходом в "Челси".
Однако другие заинтересованные в Агуэро клубы не сидят сложа руки. По информации Sky Sports, "Барселона" уже вступила в контакт с лагерем Серхио.
"Барселона" надеется, что переход свободным агентом Агуэро, забившего 258 голов в 387 матчах за "Сити", убедит Лионеля Месси остаться на "Ноу Камп" за пределы этого сезона.
06.05.2021 16:00
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