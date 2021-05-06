"Барселона" вступила в переговоры с Агуэро

"Барселона" провела предварительные переговоры с представителями нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Напомним, "Сити" еще в марте объявил, что истекающий в конце сезона контракт Агуэро продлен не будет.



Согласно слухам, Серхио открыт к идее остаться в Премьер-Лиге — 32-летнего аргентинца прежде всего связывают с переходом в "Челси".



Однако другие заинтересованные в Агуэро клубы не сидят сложа руки. По информации Sky Sports, "Барселона" уже вступила в контакт с лагерем Серхио.



"Барселона" надеется, что переход свободным агентом Агуэро, забившего 258 голов в 387 матчах за "Сити", убедит Лионеля Месси остаться на "Ноу Камп" за пределы этого сезона.