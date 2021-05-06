"Барселона" вступила в переговоры с Агуэро

Серхио Агуэро "Барселона" провела предварительные переговоры с представителями нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Напомним, "Сити" еще в марте объявил, что истекающий в конце сезона контракт Агуэро продлен не будет.

Согласно слухам, Серхио открыт к идее остаться в Премьер-Лиге — 32-летнего аргентинца прежде всего связывают с переходом в "Челси".

Однако другие заинтересованные в Агуэро клубы не сидят сложа руки. По информации Sky Sports, "Барселона" уже вступила в контакт с лагерем Серхио.

"Барселона" надеется, что переход свободным агентом Агуэро, забившего 258 голов в 387 матчах за "Сити", убедит Лионеля Месси остаться на "Ноу Камп" за пределы этого сезона.


Метки Агуэро, Барселона, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. empry 06.05.2021 16:34 # empry
    Отдать одного 32-летнего топ-форварда, чтобы пригласить другого. Ммм.

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  2. role-playin 06.05.2021 16:24 # role-playin
    К пенсам этого пенсионера.

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