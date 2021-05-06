Венгер верит, что "Арсенал" сможет отыграться против "Вильярреала"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что у "канониров" есть все шансы отыграться против "Вильярреала" и выйти в финал Лиги Европы.

Неделю назад "канониры" уступили в Испании со счетом 2:1, что обязывает играть их на победу на "Эмирейтс".



По мнению Венгера, "Арсеналу" вполне по силам успешно завершить этот сезон, однако положение "канониров" в Премьер-Лиге тревожит Арсена.



"Я хочу, чтобы "Арсенал" был успешен. Это возможность выйти в финал и вернуться в Лигу Чемпионов. Думаю, у них нет шансов сделать это через Премьер-Лигу".



"Это будет успехом, если "Арсенал" выиграет трофей. Это всегда успех, но твои истинные способности отражает твое положение в чемпионате".



"У них осталась только эта возможность, и они должны приложить все усилия. Они играют без зрителей и против своего бывшего тренера, и это очень странное ощущение. Но у них все равно есть преимущество в виде домашнего поля, где ты чувствуешь себя комфортнее. Я бы сказал, что у "Арсенала" достаточный потенциал, чтобы выиграть этот матч".



"У них так много нападающих и игроков, способных забить голы и быть креативными. В данный момент счет 2:1 в пользу соперника, но они должны быть вполне уверены в том, что смогут отыграться", — сообщил Венгер beIN Sports.