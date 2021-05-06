Светская хроника за четверг

Светская хроника "Манчестер Сити" интересуется Декланом Райсом. Томас Тухель хочет воссоединиться с Маркиньосом. "Тоттенхэм" провел переговоры с Антонио Конте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Сити" задумается о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса в случае ухода Фернандиньо. (The Times)

Главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет переманить защитника ПСЖ Маркиньоса. (Sunday World)

"Вест Хэм" поспорит с "Челси" за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни, оцениваемого в 35 миллионов фунтов. (The Sun)

Мохамед Салах хочет уйти из "Ливерпуля", а ПСЖ сделает предложение по египетскому нападающему в случае расставания с Килианом Мбаппе. (Le Parisien)

Защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате согласовал условия личного контракта с "Ливерпулем". Сделка будет подтверждена в ближайшие недели. (talkSPORT)

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может перейти в "Ливерпуль". (Daily Mirror)

"Ливерпуль" установил цену в 17 млн. фунтов за полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена. (The Sun)

Жозе Моуриньо, заступающий на должность главного тренера "Ромы", попросит римский клуб купить ему Эрика Дайера и Пьер-Эмиля Хейбьерга у "Тоттенхэма". (Gazzetta dello Sport)

Также Моуриньо заинтересован в Эрике Ламеле и Лукасе Моуре из "Тоттенхэма". (Football.London)

ПСЖ хочет вернуть защитника Сержа Орье из "Тоттенхэма". (RMC Sport)

"Милан" планирует выкупить защитника Диогу Далота у "Манчестер Юнайтед" после успешной аренды. (The Sun)

"Лацио" готовит двухлетний контракт для полузащитника "Юнайтед" Хуана Маты. (Il Tempo)

"Норвич", "Саутгемптон" и "Вест Хэм" хотят защитника "Юнайтед" Брандона Уильямса. (The Sun)

"Вест Хэм" является главным претендентом на нападающего "Торино" Андреа Беллотти. (Torino Granata)

"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" проявляют интерес к южнокорейскому нападающему "РБ Лейпциг" Хвану Хи Чхану. (The Telegraph)

"Арсенал" планирует продать Риса Нелсона, Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа летом. (Daily Mirror)

32-летний нападающий Энди Кэрролл покинет "Ньюкасл" в конце сезона. (The imes)

Другое

"Тоттенхэм" провел "позитивные переговоры" с главным тренером "Интера" Антонио Конте. (Corriere dello Sport)

Жозе Моуриньо сделает своим ассистентом в "Роме" 37-летнего Даниэле Де Росси. (Calciomercato)

"Арсенал" планирует заменить своих скаутов на аналитиков статистических данных. (The Sun)

Вингер "Сити" Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против ПСЖ. (BBC)

В инстаграме появится новый инструмент по блокированию расистских сообщений после инцидента со Стерлингом. (Daily Mail)

Фанат "Ливерпуля" выиграл в букмекерской конторе 374 тыс. фунтов со ставки в 1 фунт на экспресс из 15 событий. (Daily Mirror)


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Автор mihajlo   

Дата 06.05.2021 14:00

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  1. umoraaa 06.05.2021 14:32 # umoraaa
    До сих пор помню как колбасники обкакались с Кэроллом)))

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  2. hachidlo 06.05.2021 14:19 # hachidlo
    Хёйберг и Дайер?) У Моуриньо совсем вкус на игроков пропал.

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