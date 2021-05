Светская хроника за четверг

"Манчестер Сити" интересуется Декланом Райсом. Томас Тухель хочет воссоединиться с Маркиньосом. "Тоттенхэм" провел переговоры с Антонио Конте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Сити" задумается о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса в случае ухода Фернандиньо. (The Times)



Главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет переманить защитника ПСЖ Маркиньоса. (Sunday World)



"Вест Хэм" поспорит с "Челси" за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни, оцениваемого в 35 миллионов фунтов. (The Sun)



Мохамед Салах хочет уйти из "Ливерпуля", а ПСЖ сделает предложение по египетскому нападающему в случае расставания с Килианом Мбаппе. (Le Parisien)



Защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате согласовал условия личного контракта с "Ливерпулем". Сделка будет подтверждена в ближайшие недели. (talkSPORT)



Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может перейти в "Ливерпуль". (Daily Mirror)



"Ливерпуль" установил цену в 17 млн. фунтов за полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена. (The Sun)



Жозе Моуриньо, заступающий на должность главного тренера "Ромы", попросит римский клуб купить ему Эрика Дайера и Пьер-Эмиля Хейбьерга у "Тоттенхэма". (Gazzetta dello Sport)



Также Моуриньо заинтересован в Эрике Ламеле и Лукасе Моуре из "Тоттенхэма". (Football.London)



ПСЖ хочет вернуть защитника Сержа Орье из "Тоттенхэма". (RMC Sport)



"Милан" планирует выкупить защитника Диогу Далота у "Манчестер Юнайтед" после успешной аренды. (The Sun)



"Лацио" готовит двухлетний контракт для полузащитника "Юнайтед" Хуана Маты. (Il Tempo)



"Норвич", "Саутгемптон" и "Вест Хэм" хотят защитника "Юнайтед" Брандона Уильямса. (The Sun)



"Вест Хэм" является главным претендентом на нападающего "Торино" Андреа Беллотти. (Torino Granata)



"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" проявляют интерес к южнокорейскому нападающему "РБ Лейпциг" Хвану Хи Чхану. (The Telegraph)



"Арсенал" планирует продать Риса Нелсона, Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа летом. (Daily Mirror)



32-летний нападающий Энди Кэрролл покинет "Ньюкасл" в конце сезона. (The imes)



Другое



"Тоттенхэм" провел "позитивные переговоры" с главным тренером "Интера" Антонио Конте. (Corriere dello Sport)



Жозе Моуриньо сделает своим ассистентом в "Роме" 37-летнего Даниэле Де Росси. (Calciomercato)



"Арсенал" планирует заменить своих скаутов на аналитиков статистических данных. (The Sun)



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против ПСЖ. (BBC)



В инстаграме появится новый инструмент по блокированию расистских сообщений после инцидента со Стерлингом. (Daily Mail)



Фанат "Ливерпуля" выиграл в букмекерской конторе 374 тыс. фунтов со ставки в 1 фунт на экспресс из 15 событий. (Daily Mirror)