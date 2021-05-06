"Челси" собирается продать Алонсо или Эмерсона

Маркос Алонсо "Челси" планирует пополнить свой трансферный бюджет на лето с помощью продажи Маркоса Алонсо или Эмерсона Палмери.

На протяжении большей части сезона Алонсо и Эмерсон лишь являются дублерами прибывшего из "Лестера" за 50 миллионов фунтов Бена Чилуэлла на позиции левого защитника.

После назначения Томаса Тухеля главным тренером "синих" Маркос провел несколько матчей в стартовом составе, но затем вновь стал проигрывать конкуренцию Чилуэллу.

Как утверждает Goal, грядущим летом Алонсо или Эмерсону, вероятно, придется уйти, причем продать Маркоса будет значительно сложнее — испанцу уже 30 лет, а его зарплата внушительнее.

В то же время к 26-летнему Эмерсону существует серьезный интерес со стороны клубов Серии А, однако судьба итальянца бразильского происхождения едва ли прояснится раньше окончания Евро-2020.


Метки Алонсо, Палмери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 06.05.2021 13:39 # blueswin
    Почему выбирать? Наоборот можно добавить к ним еще двоих Мозеса и Дзапакосту и продать весь квартет разом!

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  2. hachidlo 06.05.2021 13:15 # hachidlo
    Имхо, обоих продадут при возможности.

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  3. umoraaa 06.05.2021 13:09 # umoraaa
    Продайте его в МЮ за 70 млн.фунтов, наш л0х0вской клуб все кидают на бабки...

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