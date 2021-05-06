"Челси" собирается продать Алонсо или Эмерсона

"Челси" планирует пополнить свой трансферный бюджет на лето с помощью продажи Маркоса Алонсо или Эмерсона Палмери.

На протяжении большей части сезона Алонсо и Эмерсон лишь являются дублерами прибывшего из "Лестера" за 50 миллионов фунтов Бена Чилуэлла на позиции левого защитника.



После назначения Томаса Тухеля главным тренером "синих" Маркос провел несколько матчей в стартовом составе, но затем вновь стал проигрывать конкуренцию Чилуэллу.



Как утверждает Goal, грядущим летом Алонсо или Эмерсону, вероятно, придется уйти, причем продать Маркоса будет значительно сложнее — испанцу уже 30 лет, а его зарплата внушительнее.



В то же время к 26-летнему Эмерсону существует серьезный интерес со стороны клубов Серии А, однако судьба итальянца бразильского происхождения едва ли прояснится раньше окончания Евро-2020.