Анонс ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы
В четверг, 6 мая, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои ответные встречи на стадии полуфинала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АРСЕНАЛ — ВИЛЬЯРРЕАЛ 22:00 Онлайн-трансляция
Неделю назад "Арсеналу" повезло проиграть "Вильярреалу" только 2:1. "Канониры" были ужасны в первом тайме, но после перерыва смогли взять себя в руки и вдесятером забили гол, который оставляет им надежду.
"Это важный момент. Не для меня, но для каждого в клубе, учитывая события последних двух лет, последних месяцев. Думаю, это может быть наш самый большой шаг, если мы выйдем в финал и получим возможность завоевать этот трофей", — говорил главный тренер "Арсенала" Микель Артета накануне ответного матча.
- "Вильярреал" проходил дальше в 15 из 16 случаев, когда выигрывал первый матч в противостояниях плей-офф еврокубков. Единственным исключением стал полуфинал Лиги Европы в сезоне 2015/16, когда камбэк против испанской команды удался "Ливерпулю".
- "Арсенал" не выиграл ни одного из двух последних домашних матчей в еврокубках (1 ничья, 1 поражение), хотя до этого одержал 11 побед из 13 возможных в таких поединках.
- "Вильярреал" не проигрывает уже в 13 матчах в еврокубках (12 побед, 1 ничья) — с поражения 2:0 против "Валенсии" в ответном четвертьфинале Лиги Европы в апреле 2019.
- "Арсенал" проиграл лишь один из 11 домашних матчей против испанских команд в плей-офф еврокубков — "Барселоне" в 1/8 финала Лиги Чемпионов в феврале 2016 (0:2).
- Жерар Морено из "Вильярреала" забивал или ассистировал в каждом из семи последних матчей Лиги Европы, на которые он выходил в старте.
Защитник "Арсенала" Давид Луис не успевает залечить заднюю поверхность бедра к четвергу. Зато поправились Киран Тирни и Александр Лакасетт. Дани Себальос дисквалифицирован.
РОМА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция
Воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" оказался сорван для "Манчестер Юнайтед", поэтому команда Оле Гуннара Сульшера имела целую неделю отдыха перед ответным визитом в Италию.
Правда, этот визит является формальностью, ведь первый матч "красные дьяволы" уверенно выиграли, раздавив "Рому" во втором тайме (6:2).
- В 225 предыдущих случаях, когда команда проигрывала первый матч в плей-офф Лиги Европы с разницей 4+ мяча, только двум удавалось пройти дальше: "Партизану" против КПР в 1/16 финала сезона 1984/85 и "Реалу" против менхенгладбахской "Боруссии" в 1/8 финала сезона 1985/86.
- "Юнайтед" выиграл пять из шести последних встреч с "Ромой" во всех соревнованиях, шестую завершив вничью 1:1.
- "Рома" не проигрывала оба матча в противостояниях в плей-офф еврокубков с 1/8 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2015/16 (против "Реала").
- "Юнайтед" выиграл все четыре последних матча в Лиге Европы, последний раз одерживая пять побед подряд в еврокубках в мае 2011.
Вингер "Юнайтед" Даниэль Джеймс не поехал в Италию из-за травмы. Также вне игры Фил Джонс и Антони Мартиаль.
06.05.2021 12:00
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Последние комментарии:
Азар просто мемчик. И не вспомнить такое лютое падение, разве что Санчес в Манютд. Выставили на трансфер посона сегодня, но кому он нах упал с такой игрой и зп? У пенсов респектую Канте, этот скромный уголек - идеал футболиста, в соцсетях не пиздит, тихо, стабильно выполняет работу. В финале голов много не будет, 1:0, максимум 1:1. Не завидую проигравшим, после такой длинной дороги почувствовать себя тоттенхэмом..
(ответить)
Суперкубок Европы: Сити - Арс. Скриньте.
(ответить)
— Демба Ба:
«Игра, которую вчера показал «Челси», — это одна из причин, почему я влюблен в футбол.
(ответить)
Как думаете много пенсов вскроются 29 мая? Ухехеххехехехе
(ответить)
Хз, англ финала не будет. Чет так думаю.
Мож и не прав, но...
(ответить)
представил выражение лица Фрэнки Ломпорта. Эхэх бедолага
(ответить)
e-ballack выходи, ща е6ать тебя будем
(ответить)
ортету кик накуй
(ответить)
МИХУУУУУУУУУУУУУУЙЙ
(ответить)
Ппц одни пенсы на сайте и кило колбасы.
(ответить)
Загадка №4: Сидит дед во сто шуб одет. Кто это?
Ну-ка живенько накидали ответов, а то Тухель какой-то пока, несложные же вопросы.
(ответить)
Сегодня Обама должен решать исход игры. В финале побывать нам обязательно надо
(ответить)
05.05.2021 14:41 # удалить
werner
Загадка №3: Висит груша, нельзя скушать. Что это?
Источник: http://fapl.ru/posts/85710/?c=1#c7340222
Правильный ответ: сиська мамки Омара.
(ответить)
bezviz
мы же не лузерка е6аная вылетать в 1\8 от атлетико, покажем вам мастер класс как обыгрывается этот автобус
(ответить)
14.12.2020 15:20 #
ry-l
Ты можешь показать только мастер-класс по чистке унитазов, Валерк))
(ответить)
14.12.2020 15:22 #
felix-the-cat
Я заметил, что ты один из самых адекватных фанатов этого клуба.
Раньше конечно ты хуйню писал иногда, но стал адекватом. Пример для пенсов.
Источник: http://fapl.ru/posts/82801/?c=1
(ответить)
Вперед за Суперлигу!
(ответить)
Админ, выкладывай спич Паоло Ди Канио про Моура в Роме. Просто разнёс португальца в щепки.
(ответить)
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Челси" победил "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов на "Манчестер Сити"
Источник: http://fapl.ru/posts/85720/?c=1
Реакция фанатов:
05.05.2021 23:57 #
mafia
СОООООСАААААААТЬ
Источник: http://fapl.ru/posts/85720/?c=1
05.05.2021 23:58 #
didier-11
Обоссали с ног до головы
Источник: http://fapl.ru/posts/85720/?c=1
Капец животные, будто обезьян из клеток выпустили. Их любимый клуб в финал вышел, а они всё думают как бы пососать, да о моче.
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Come on gunners
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Вчера порадовался канешн. А шас будто стадия принятия, как-то пох. Пришло осознание, что челси там, где и должен был быть.
Их середняка апл(сори лэмпс, по факту), в финалиста лч.
За 100 дней сделать по факту одну из лучших команд европы на данный момент, не имея страйкера.
Это феноменально, как по мне. Такими темпами тухель рискует стать любимейшим моим тренером в челси. Конте, подвинься)
Будет больно и обидно за немца, тиаго силву и канте, если проиграют финал. Да и аспи заслужил, че таить. Для них это лебединая песня.
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Пенсы молодцы. Рад за вас. Я не сомневался что вы утрете Реал.
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