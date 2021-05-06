Анонс ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы

В четверг, 6 мая, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои ответные встречи на стадии полуфинала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ВИЛЬЯРРЕАЛ 22:00 Онлайн-трансляция



Неделю назад "Арсеналу" повезло проиграть "Вильярреалу" только 2:1. "Канониры" были ужасны в первом тайме, но после перерыва смогли взять себя в руки и вдесятером забили гол, который оставляет им надежду.



"Это важный момент. Не для меня, но для каждого в клубе, учитывая события последних двух лет, последних месяцев. Думаю, это может быть наш самый большой шаг, если мы выйдем в финал и получим возможность завоевать этот трофей", — говорил главный тренер "Арсенала" Микель Артета накануне ответного матча.



- "Вильярреал" проходил дальше в 15 из 16 случаев, когда выигрывал первый матч в противостояниях плей-офф еврокубков. Единственным исключением стал полуфинал Лиги Европы в сезоне 2015/16, когда камбэк против испанской команды удался "Ливерпулю".



- "Арсенал" не выиграл ни одного из двух последних домашних матчей в еврокубках (1 ничья, 1 поражение), хотя до этого одержал 11 побед из 13 возможных в таких поединках.



- "Вильярреал" не проигрывает уже в 13 матчах в еврокубках (12 побед, 1 ничья) — с поражения 2:0 против "Валенсии" в ответном четвертьфинале Лиги Европы в апреле 2019.



- "Арсенал" проиграл лишь один из 11 домашних матчей против испанских команд в плей-офф еврокубков — "Барселоне" в 1/8 финала Лиги Чемпионов в феврале 2016 (0:2).



- Жерар Морено из "Вильярреала" забивал или ассистировал в каждом из семи последних матчей Лиги Европы, на которые он выходил в старте.



Защитник "Арсенала" Давид Луис не успевает залечить заднюю поверхность бедра к четвергу. Зато поправились Киран Тирни и Александр Лакасетт. Дани Себальос дисквалифицирован.



РОМА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция



Воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" оказался сорван для "Манчестер Юнайтед", поэтому команда Оле Гуннара Сульшера имела целую неделю отдыха перед ответным визитом в Италию.



Правда, этот визит является формальностью, ведь первый матч "красные дьяволы" уверенно выиграли, раздавив "Рому" во втором тайме (6:2).



- В 225 предыдущих случаях, когда команда проигрывала первый матч в плей-офф Лиги Европы с разницей 4+ мяча, только двум удавалось пройти дальше: "Партизану" против КПР в 1/16 финала сезона 1984/85 и "Реалу" против менхенгладбахской "Боруссии" в 1/8 финала сезона 1985/86.



- "Юнайтед" выиграл пять из шести последних встреч с "Ромой" во всех соревнованиях, шестую завершив вничью 1:1.



- "Рома" не проигрывала оба матча в противостояниях в плей-офф еврокубков с 1/8 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2015/16 (против "Реала").



- "Юнайтед" выиграл все четыре последних матча в Лиге Европы, последний раз одерживая пять побед подряд в еврокубках в мае 2011.



Вингер "Юнайтед" Даниэль Джеймс не поехал в Италию из-за травмы. Также вне игры Фил Джонс и Антони Мартиаль.