Фернандеш: "Победы в Лиге Европы недостаточно для МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что победы в Лиге Европы его клубу все равно было бы недостаточно.

Разгромив "Рому" в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 6:2 при непосредственном участии Фернандеша, "Юнайтед" сделал ответную встречу формальностью.



Таким образом, у "красных дьяволов" появляется на горизонте реальная возможность завоевать свой первый трофей при Оле Гуннаре Сульшере. По мнению Бруну, это говорит о прогрессе, но игроку сборной Португалии хочется большего.



"Если мы выиграем Лигу Европы, это стало бы символом прогресса для нас, потому что в прошлом сезоне мы ничего не выиграли. Так что завоевание трофея в этом сезоне стало бы шагом вперед — но этого все равно недостаточно для нас".



"Для нас, игроков, это указывает на то, что мы выступаем чуть лучше, но мы все еще должны значительно прибавить, и мы прибавим. Когда выступаешь за такого рода клуб, твои стандарты должны быть установлены высоко".



"Лично для меня первый матч против "Ромы" не был моим лучшим, хотя каждый, глядя на статистику, скажет, что это мой лучший, ведь я впервые забил два гола и отдал две результативные передачи за клуб. Хотя, конечно, это был хороший матч".



"Думаю, я сыграл хорошо в индивидуальном отношении, но я хочу прибавить. Может быть, в следующий раз я должен буду забить два гола и отдать три передачи или забить три гола и отдать две передачи, но важнее всего для меня то, что мы победили и стали ближе к трофею", — цитирует Фернандеша Sky Sports.