Харви Эллиотт готов играть за "Ливерпуль"

Харви Эллиотт Вингер Харви Эллиотт заявил, что готов вернуться в "Ливерпуль" и сражаться за место в команде Юргена Клоппа.

Этот сезон 18-летний Эллиотт проводит в "Блэкберне" на правах аренды, которая истекает в ближайший уикенд, когда "роверс" сыграют против "Бирмингема".

В своих 40 матчах Чемпионшпа Эллиотт забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Теперь Харви готов сделать следующий шаг и заявить о себе в "Ливерпуле".

"Я бы хотел думать, что в следующем сезоне смогу проходить в состав "Ливерпуля". Теперь у меня есть этот опыт, и я чувствую себя готовым. Я провел уже 50 матчей, что немало для тинейджера".

"Я на 100 процентов уверен, что смогу конкурировать за место в команде. Я предвкушаю эту борьбу и хочу показать людям, что стал другим игроком и что на меня можно положиться".

"Я ничего не получу просто так. Мне придется упорно трудиться и хорошо тренироваться, а когда мне предоставится шанс, я должен буду им воспользоваться", — цитирует Эллиотта Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2021 10:00

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  1. shinigami 06.05.2021 10:48 # shinigami
    светлое пятнышко на самом деле среди молодёжи ЛФК
    очень большие надежды на него

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  2. liverbro 06.05.2021 10:05 # liverbro
    Клоппу без разницы,сколько лет игроку,главное-как он себя покажет на предсезонке

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  3. alexomck 06.05.2021 10:02 # alexomck
    лучше ещё годик аренды ему. потом с Санчо заменят Мане с Салахом.

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