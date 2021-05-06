Харви Эллиотт готов играть за "Ливерпуль"

Вингер Харви Эллиотт заявил, что готов вернуться в "Ливерпуль" и сражаться за место в команде Юргена Клоппа.

Этот сезон 18-летний Эллиотт проводит в "Блэкберне" на правах аренды, которая истекает в ближайший уикенд, когда "роверс" сыграют против "Бирмингема".



В своих 40 матчах Чемпионшпа Эллиотт забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Теперь Харви готов сделать следующий шаг и заявить о себе в "Ливерпуле".



"Я бы хотел думать, что в следующем сезоне смогу проходить в состав "Ливерпуля". Теперь у меня есть этот опыт, и я чувствую себя готовым. Я провел уже 50 матчей, что немало для тинейджера".



"Я на 100 процентов уверен, что смогу конкурировать за место в команде. Я предвкушаю эту борьбу и хочу показать людям, что стал другим игроком и что на меня можно положиться".



"Я ничего не получу просто так. Мне придется упорно трудиться и хорошо тренироваться, а когда мне предоставится шанс, я должен буду им воспользоваться", — цитирует Эллиотта Sky Sports.