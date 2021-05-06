Каррагер считает Диаша лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер убежден, что Рубен Диаш из "Манчестер Сити" является лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге и превосходит даже Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".

Будучи купленным у "Бенфики" за 64 миллиона фунтов прошлым летом, Диаш придал невероятную прочность обороне "Сити".



Надежная игра в защите стала ключом к успешному выступлению "горожан" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, и Каррагер не скрывает своего восхищения 23-летним португальцем.



"Я люблю его. Думаю, он является лучшим игроком в этом сезоне Премьер-Лиги. Я правда так считаю".



"Думаю, он оказал огромное влияние на "Манчестер Сити". Когда ты смотришь его игру и даже когда он разговаривает, невозможно поверить, что ему только 23 года".



"Джону Стоунсу, который играет рядом с ним, 27 или 28, хотя кажется, что должно быть наоборот, и я не хочу проявить неуважение к Джону Стоунсу".



"Если сравнивать их с Ван Дейком, то я бы сказал, что Ван Дейк от природы наделен физическими данными, которых у Диаша нет, поэтому в каком-то смысле Диаш производит на меня еще более сильное впечатление".



"Когда наблюдаешь за Ван Дейком, то словно наблюдаешь за "Роллс-Ройсом" — так он перемещается. У большинства игроков этого нет, как и, вероятно, у Диаша, поэтому от Диаша постоянно требуется, чтобы он был больше сосредоточен и лучше выбирал позицию".



"Два года назад мы стали свидетелями, как Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов. Но мне кажется, что сейчас появляется новая порода центральных защитников, и Диаш — ее яркий представитель".



"Самая важная вещь для центрального защитника — правильно располагать свое тело на поле, и я думаю, что в этом Диаш на голову лучше всех в Премьер-Лиге", — сообщил Каррагер CBS Sports.