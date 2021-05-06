Фердинанд: "Представителям "Лиона" пришлоь оттаскивать Фергюсона от Бензема"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, как отчаянно сэр Алекс Фергюсон хотел купить нападающего Карима Бензема.
Бензема — практический единственный из состава "Реала", от кого исходила угроза в обоих полуфинальный матчах Лиги Чемпионов против "Челси".
Наблюдая за игрой Карима на "Стэмфорд Бридж", Фердинанд вспомнил, как в 2008 году — за год до своего перехода из "Лиона" в "Реал" за 30 миллионов фунтов — француз оказался на радаре у "Юнайтед".
"То был первый раз, когда мне довелось сыграть против него, и сэр Алекс Фергюсон очень хотел его купить".
"Он (Фергюсона) разговаривал с ним в туннеле после матча, и представителя "Лиона" пришлось оттаскивать его. В тот день Бензема блестяще проявил себя", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
Об интересе "Юнайтед" к Бензема вспомнил и нападающий Майкл Оуэн, другой бывший игрок "красных дьяволов".
"Я перешел в "Юнайтед" только потому, что он выбрал "Реал" вместо "Юнайтед". Когда сэр Алекс Фергюсон впервые позвонил мне, то сказал: "Мы хотим купить Бензема, и если нам не удастся его заполучить, мы возьмем тебя", — добавил коллега Фердинанда по студии.
06.05.2021 08:00
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