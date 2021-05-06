Агент заверил, что Клопп останется в "Ливерпуле"

Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в очередной раз заверил, что будущее его клиента связано с мерсисайдским клубом.

Несмотря на то, что у Клоппа есть контракт до 2024 году, в течение этого сезона неоднократно появлялись слухи о возможном уходе Юргена из "Ливерпуля".



Это было связано как с черной полосой результатов, которую "красные" переживали в начале 2021 года, так и с образованием вакансии в сборной Германии.



Сейчас сезон близится к своему концу, и "красные" серьезно рискуют остаться без путевки в Лигу Чемпионов, что дает прессе новый повод спекулировать насчет будущего Клоппа, однако агент Марк Косицке заранее призывает не верить газетным историям.



"Останется ли Клопп в "Ливерпуле"? Абсолютно! Это не подлежит обсуждению", — сообщил Косицке Sky Sport Germany.