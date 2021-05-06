Агент заверил, что Клопп останется в "Ливерпуле"

Юрген Клопп Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в очередной раз заверил, что будущее его клиента связано с мерсисайдским клубом.

Несмотря на то, что у Клоппа есть контракт до 2024 году, в течение этого сезона неоднократно появлялись слухи о возможном уходе Юргена из "Ливерпуля".

Это было связано как с черной полосой результатов, которую "красные" переживали в начале 2021 года, так и с образованием вакансии в сборной Германии.

Сейчас сезон близится к своему концу, и "красные" серьезно рискуют остаться без путевки в Лигу Чемпионов, что дает прессе новый повод спекулировать насчет будущего Клоппа, однако агент Марк Косицке заранее призывает не верить газетным историям.

"Останется ли Клопп в "Ливерпуле"? Абсолютно! Это не подлежит обсуждению", — сообщил Косицке Sky Sport Germany.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2021 07:00

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  1. umoraaa 06.05.2021 07:22 # umoraaa
    Нынешний сезон показал насколько же физрук КЛопп, достаточно было травмы Ван Дейка и плохой формы Салаха.

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  2. true-manc 06.05.2021 07:13 # true-manc
    Дайте этому бездарному выродку пожизненный контракт!
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    Гвардиола за 5 лет в Англии:
    >АПЛ (2) + этот сезон, так что (3)
    >Кубок Англии,
    >Кубок Лиги (4),
    >Суперкубок (2) + посмотрим, как сыграем летом

    Клопп за 6 лет в Англии:
    >картонка + LGBT awards

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  3. alexander-arnold 06.05.2021 07:00 # alexander-arnold
    Клопп топ

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