Агент заверил, что Клопп останется в "Ливерпуле"
Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в очередной раз заверил, что будущее его клиента связано с мерсисайдским клубом.
Несмотря на то, что у Клоппа есть контракт до 2024 году, в течение этого сезона неоднократно появлялись слухи о возможном уходе Юргена из "Ливерпуля".
Это было связано как с черной полосой результатов, которую "красные" переживали в начале 2021 года, так и с образованием вакансии в сборной Германии.
Сейчас сезон близится к своему концу, и "красные" серьезно рискуют остаться без путевки в Лигу Чемпионов, что дает прессе новый повод спекулировать насчет будущего Клоппа, однако агент Марк Косицке заранее призывает не верить газетным историям.
"Останется ли Клопп в "Ливерпуле"? Абсолютно! Это не подлежит обсуждению", — сообщил Косицке Sky Sport Germany.
06.05.2021 07:00
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Нынешний сезон показал насколько же физрук КЛопп, достаточно было травмы Ван Дейка и плохой формы Салаха.
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Дайте этому бездарному выродку пожизненный контракт!
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Гвардиола за 5 лет в Англии:
>АПЛ (2) + этот сезон, так что (3)
>Кубок Англии,
>Кубок Лиги (4),
>Суперкубок (2) + посмотрим, как сыграем летом
Клопп за 6 лет в Англии:
>картонка + LGBT awards
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Клопп топ
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