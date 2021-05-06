Зидан: "Челси" заслужил победу"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан признал, что "Челси" заслужил победить его команду и выйти в финал Лиги Чемпионов.

Сыграв вничью 1:1 в Мадриде на прошлой неделе и одержав победу 2:0 дома, "Челси" достиг финала Лиги Чемпионов, где 29 мая сыграет с "Манчестер Сити".



Зидан отказывается критиковать свою команду, но признает, что "Челси" не позволил "Реалу" создать ни одного явного голевого момента в ответном матч.



"Да, мы можем сказать, что они заслужили победу. Мы сражались и старались, но они заслужили победить и пройти дальше".



"Игроки, которые вышли сегодня на матч, были правильными игроками. Я горжусь своими парнями — они старались, и они зашли так далеко, остановившись в одном матче от финала. "Челси" провел отличный матч, и мы должны поздравить их с финалом".



"Нам нужно лучше переходить в атаку. У нас не было явных моментов, тогда как соперник создал их несколько. Но таков футбол. Как я уже сказал, я очень горжусь своими парнями. Теперь нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на Ла Лиге".



"Конечно, мы не рады. Ты не можешь быть рад, когда проиграл полуфинал. С этим тяжело смириться, но завтра мы вернемся на тренировочное поле и снова будем стараться", — сообщил Зидан Movistar.