Тухель высказался о финале Лиги Чемпионов и победе над "Реалом"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что победа над "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии не дает его команде никакого преимущества на финал Лиги Чемпионов.

Обыграв "Реал" по сумме двух матчей со счетом 3:1 в полуфинале Лиги Чемпионов, "синие" устроили себе выезд в Стамбул 29 мая.



В Стамбуле "Челси" поспорит за трофей с "Сити", который лишь в прошлом месяце был бит на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:0, однако для Тухеля это ничего не значит.



"Нет, та победа не дает нам никакого преимущества, но позволяет чувствовать себя хорошо и придает уверенности. Тот полуфинал мы провели на пределе. "Сити" является ориентиром, к которому мы хотим приблизиться. Нам вновь потребуется игра того же уровня. Соперника выше классом и быть не может".



"Мы отправимся в Стамбул с уверенностью в себе и позитивной энергией. Мы оправимся за победой, а не как просто участники. У нас будет четкая установка насчет победы", — цитирует Тухеля Sky Sports.



Также Томас прокомментировал победу 2:0 над "Реалом", достигнутую благодаря голам Кая Хаверца и Мейсона Маунта.



"Каждый день оправдывает мое решение взяться за эту работу. Я тружусь на удивительный клуб и ощущаю огромную поддержку с первого дня. Я горжусь быть во главе этой команды".



"Это очередной энергичный матч, который был полон позитивного настроя, желания и духа".



"Они никогда не сдаются. Даже после всех этих упущенных моментов мы оставались на позитиве. И мы еще не закончили — нам играть в двух финалах, и это стоило того".



"Я очень рад тому, что наблюдаю. Когда я пришел, то обнаружил индивидуально и коллективно сильных игроков, которые хорошо ведут себя и никогда не опускают руки. Быть в этой раздевалке одно удовольствие".



"Мы терпим и сражаемся, не щадя своего тела и упорно работая. Если нам не переиграть соперника, мы превосходим его старанием".



"Мои игроки никогда не отступали, никогда не предавались разочарованию, их настрой оставался неизменным. Это было очень позитивно и очень смело. Мы не сбавляли обороты. Мы очень этого хотели, отчаянно хотели".



"Мы продолжали играть в свою игру, агрессивно и активно, пробуя снова и снова, забирая подборы и никогда не позволяя "Реалу" прижать нас. Это огромное достижение. Я абсолютно доволен таким духом, и команда заслуживает большой похвалы за это", — добавил Тухель.