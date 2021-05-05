"Челси" победил "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов на "Манчестер Сити"
"Челси" устроил чисто английский финал Лиги Чемпионов, одержав победу в ответном полуфинальном матче против "Реала" со счетом 2:0.
Относительно матча в Мадриде в стартовом составе "синих" произошло лишь одно изменение. Это Кай Хаверц, дважды огорчивший "Фулхэм" в субботу, появился вместо Кристиана Пулишича.
Матч на "Стэмфорд Бридж" начался при подавляющем преимуществе гостей по владению мячом. Правда, "Челси" не прижимался к своим воротам, а затем добавил к этому прессинг.
На 18-й минуте хозяевам удалось провести быструю атаку, и Тимо Вернер из центра штрафной поразил ворота после передачи Бена Чилуэлл слева, однако гол не был засчитан — офсайд.
Оказывая давление, "Реал" свой первый голевой момент создал только на 26-й минуте, когда Карим Бензема наносил крученый удар с подступов к штрафной, но Эдуар Менди в кошачьем прыжке отвел угрозу от своих ворот.
А на 28-й минуте счел был открыт. Нголо Канте достиг чужой штрафной и затем отдал налево Хаверцу, который подсек мяч перед Тибо Куртуа. Снаряд ударился в перекладину, а Вернер с полуметра сыграл головой на добивании — 1:0.
Открыв счет, "Челси" вновь закрылся и отдал мяч сопернику. "Реал" пытался атаковать, но в остатке тайма наиграл лишь на опасный удар Бензема головой, когда Менди вытащил мяч из под перекладины.
Перед самым перерывом хорошую возможность удвоить преимущество своей команды имел ворвавшийся в штрафную по правому краю Хаверц, однако Кай пожадничал с передачей, а сам пробить не успел.
В самом начале второго тайма Хаверц еще раз сотряс чужую перекладину. Хозяева принялись с пугающей частотой создавать моменты, но Куртуа раз за разом выручал "Реал". Еще несколько раз "синие" промахнулись сами.
Упустив огромное количество моментов, на 85-й минуте "Челси" все-таки удвоил счет. Вышедший на замену Пулишич, оказавшись у лицевой линии в штрафной, выманил на себя Куртуа и затем покатил мяч под удар Мейсону Маунту — 2:0. На этом игра закончилась.
Игра стала практически комичной, когда во втором тайме "Реал" позволял сопернику создавать момент за моментом, а сам ничем ответить не мог. "Челси" превзошел своего соперника в обоих матчах, заслуженно достигнув финала.
"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:1
Голы: Вернер 28, Маунт 85.
"Челси": Менди, Рюдигер, Силва, Кристенсен, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс 88), Маунт (Зийеш 89), Хаверц (Жиру 90), Вернер (Пулишич 67).
"Реал": Куртуа, Милитао, Рамос, Начо, Менди (Вальверде 63), Модрич, Каземиро (Родриго 76), Кроос, Азар (Мариано 89), Бензема, Винисиус (Асенсио 63).
Предупреждения: Жоржиньо, Кристенсен, Маунт — Рамос, Кроос, Начо, Вальверде.
05.05.2021 23:55
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Последние комментарии:
Природа после победы Челси настолько очистилась что даже фапл поадекватнел. Ненадолго
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Пись-пись скоро будет платить букмекерам неустойку за то что его прогнозы не сбываются должным образом
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#massiveMount
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Тухель просто гений, собрал Мерседес по обороне что не мог сделать Френк, со времен Конте когда выиграли АПЛ так не радовался, это просто потрясающий момент, 9 лет е6а.. прошло, Абсолютная заслуга тренера. Поздравляю всех синих с победой.congrats bratishki
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теперь как-то за кову обидно
в финале без канте играть преступление.
но и без жоржа тоже бред какой-то может быть, как бы я его не любил.
кароче такое)
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теперь в субботу от мс-пенсы жду унылую ничью
но пенсы мертвые будут 100%, жорж вон уже после матча на газоне валялся в консульсиях.
я не против, чтобы вышли хадсоны гилморы и дали бой. Пусть и проепут
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Аве Суперлига!
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не, не в том возрасте.
Источник: http://fapl.ru/posts/85720/?c=1
астер в свои 15 говорит как мудрец
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Кстати, надо понять, кто обсоснее - псг, который слил Тухеля и был обосцан Пепом или ттнщит, который слил Моура перед финалом с тем же Пепом?
Норм так лысый шарлотан наказывает клубы за кик топ тренеров.
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Для тех, кто ставит хату на мц, просто напоминаю, что они не забили ларисабалалайке на вратаре. КДБ, канешн, делает разницу, но данного факта это не отменяет.
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Всех с победой! Счет мог быть разгромным. Ну просто бистяры все, нормально так вынесли РМ. Финал с Сити будет сложнее. Важно настроиться
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Вернер 11 голов 11 гп, норм для типа провального трансфера, учитывая что он не чистый нап в команде, как тот же бензема в реале
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С победой, пенсобратишки! В финале за всю матушку Англию уж обоссыте бензоколонку!
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жоржиньо кстати плакал от счастья. Упал на газон и плакал
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И спрашивается, нахуя эта суперлига английским клубам? Они сами - суперлига. Если какие-то реалы с барсами и ювентусы хотят поправить своё финансовое положение, пусть присоединяются. Но начать придётся с Чемпионшипа.
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норм собрал на радостях пенсов выходу в финал))))))
я сам бля на седьмом небе от счастья, братишечки...ууаъаъаъахаахаххах маленькие мои))))))
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Запомните, твари, кого бы ни выпустил на поле император - это лучшее решение для команды. Будь то Аспиликуэта, Кристина или прости хосподи Ларисабалалайка.
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Кста, сегодня увидел почему Хаверц столько стоил. Пока сыроват, но ебаааааааааать там топчик растёт. Когда обрастёт мясом и опытом, бля боюсь даже думать что будет. Лишь бы без травм
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Два английских еврокубковых финала!! АПЛ ты Крутейшая Лига в Мире!!! В финалах Лондон против Манчестера!!! Челси просто утоптал клуб из пляжно-футбольной лолиги.
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Челси ебите, сити сосите
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