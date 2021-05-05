"Челси" победил "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов на "Манчестер Сити"

"Челси" устроил чисто английский финал Лиги Чемпионов, одержав победу в ответном полуфинальном матче против "Реала" со счетом 2:0.

Относительно матча в Мадриде в стартовом составе "синих" произошло лишь одно изменение. Это Кай Хаверц, дважды огорчивший "Фулхэм" в субботу, появился вместо Кристиана Пулишича.



Матч на "Стэмфорд Бридж" начался при подавляющем преимуществе гостей по владению мячом. Правда, "Челси" не прижимался к своим воротам, а затем добавил к этому прессинг.



На 18-й минуте хозяевам удалось провести быструю атаку, и Тимо Вернер из центра штрафной поразил ворота после передачи Бена Чилуэлл слева, однако гол не был засчитан — офсайд.



Оказывая давление, "Реал" свой первый голевой момент создал только на 26-й минуте, когда Карим Бензема наносил крученый удар с подступов к штрафной, но Эдуар Менди в кошачьем прыжке отвел угрозу от своих ворот.



А на 28-й минуте счел был открыт. Нголо Канте достиг чужой штрафной и затем отдал налево Хаверцу, который подсек мяч перед Тибо Куртуа. Снаряд ударился в перекладину, а Вернер с полуметра сыграл головой на добивании — 1:0.



Открыв счет, "Челси" вновь закрылся и отдал мяч сопернику. "Реал" пытался атаковать, но в остатке тайма наиграл лишь на опасный удар Бензема головой, когда Менди вытащил мяч из под перекладины.



Перед самым перерывом хорошую возможность удвоить преимущество своей команды имел ворвавшийся в штрафную по правому краю Хаверц, однако Кай пожадничал с передачей, а сам пробить не успел.



В самом начале второго тайма Хаверц еще раз сотряс чужую перекладину. Хозяева принялись с пугающей частотой создавать моменты, но Куртуа раз за разом выручал "Реал". Еще несколько раз "синие" промахнулись сами.



Упустив огромное количество моментов, на 85-й минуте "Челси" все-таки удвоил счет. Вышедший на замену Пулишич, оказавшись у лицевой линии в штрафной, выманил на себя Куртуа и затем покатил мяч под удар Мейсону Маунту — 2:0. На этом игра закончилась.



Игра стала практически комичной, когда во втором тайме "Реал" позволял сопернику создавать момент за моментом, а сам ничем ответить не мог. "Челси" превзошел своего соперника в обоих матчах, заслуженно достигнув финала.



"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:1



Голы: Вернер 28, Маунт 85.



"Челси": Менди, Рюдигер, Силва, Кристенсен, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс 88), Маунт (Зийеш 89), Хаверц (Жиру 90), Вернер (Пулишич 67).



"Реал": Куртуа, Милитао, Рамос, Начо, Менди (Вальверде 63), Модрич, Каземиро (Родриго 76), Кроос, Азар (Мариано 89), Бензема, Винисиус (Асенсио 63).



Предупреждения: Жоржиньо, Кристенсен, Маунт — Рамос, Кроос, Начо, Вальверде.