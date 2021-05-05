"Челси" победил "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов на "Манчестер Сити"

Мейсон Маунт "Челси" устроил чисто английский финал Лиги Чемпионов, одержав победу в ответном полуфинальном матче против "Реала" со счетом 2:0.

Относительно матча в Мадриде в стартовом составе "синих" произошло лишь одно изменение. Это Кай Хаверц, дважды огорчивший "Фулхэм" в субботу, появился вместо Кристиана Пулишича.

Матч на "Стэмфорд Бридж" начался при подавляющем преимуществе гостей по владению мячом. Правда, "Челси" не прижимался к своим воротам, а затем добавил к этому прессинг.

На 18-й минуте хозяевам удалось провести быструю атаку, и Тимо Вернер из центра штрафной поразил ворота после передачи Бена Чилуэлл слева, однако гол не был засчитан — офсайд.

Оказывая давление, "Реал" свой первый голевой момент создал только на 26-й минуте, когда Карим Бензема наносил крученый удар с подступов к штрафной, но Эдуар Менди в кошачьем прыжке отвел угрозу от своих ворот.

А на 28-й минуте счел был открыт. Нголо Канте достиг чужой штрафной и затем отдал налево Хаверцу, который подсек мяч перед Тибо Куртуа. Снаряд ударился в перекладину, а Вернер с полуметра сыграл головой на добивании — 1:0.

Открыв счет, "Челси" вновь закрылся и отдал мяч сопернику. "Реал" пытался атаковать, но в остатке тайма наиграл лишь на опасный удар Бензема головой, когда Менди вытащил мяч из под перекладины.

Перед самым перерывом хорошую возможность удвоить преимущество своей команды имел ворвавшийся в штрафную по правому краю Хаверц, однако Кай пожадничал с передачей, а сам пробить не успел.

В самом начале второго тайма Хаверц еще раз сотряс чужую перекладину. Хозяева принялись с пугающей частотой создавать моменты, но Куртуа раз за разом выручал "Реал". Еще несколько раз "синие" промахнулись сами.

Упустив огромное количество моментов, на 85-й минуте "Челси" все-таки удвоил счет. Вышедший на замену Пулишич, оказавшись у лицевой линии в штрафной, выманил на себя Куртуа и затем покатил мяч под удар Мейсону Маунту — 2:0. На этом игра закончилась.

Игра стала практически комичной, когда во втором тайме "Реал" позволял сопернику создавать момент за моментом, а сам ничем ответить не мог. "Челси" превзошел своего соперника в обоих матчах, заслуженно достигнув финала.

"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:1

Голы: Вернер 28, Маунт 85.

"Челси": Менди, Рюдигер, Силва, Кристенсен, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс 88), Маунт (Зийеш 89), Хаверц (Жиру 90), Вернер (Пулишич 67).

"Реал": Куртуа, Милитао, Рамос, Начо, Менди (Вальверде 63), Модрич, Каземиро (Родриго 76), Кроос, Азар (Мариано 89), Бензема, Винисиус (Асенсио 63).

Предупреждения: Жоржиньо, Кристенсен, Маунт — Рамос, Кроос, Начо, Вальверде.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2021 23:55

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. wise-zola 06.05.2021 01:01 # wise-zola
    Природа после победы Челси настолько очистилась что даже фапл поадекватнел. Ненадолго

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  2. lexa-arsenal 06.05.2021 01:01 # lexa-arsenal
    Пись-пись скоро будет платить букмекерам неустойку за то что его прогнозы не сбываются должным образом

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  3. h22o 06.05.2021 01:01 # h22o
    #massiveMount

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  4. wymkentski 06.05.2021 00:57 # wymkentski
    Тухель просто гений, собрал Мерседес по обороне что не мог сделать Френк, со времен Конте когда выиграли АПЛ так не радовался, это просто потрясающий момент, 9 лет е6а.. прошло, Абсолютная заслуга тренера. Поздравляю всех синих с победой.congrats bratishki

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  5. thegodfather 06.05.2021 00:56 # thegodfather
    теперь как-то за кову обидно

    в финале без канте играть преступление.
    но и без жоржа тоже бред какой-то может быть, как бы я его не любил.


    кароче такое)

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  6. thegodfather 06.05.2021 00:53 # thegodfather
    теперь в субботу от мс-пенсы жду унылую ничью
    но пенсы мертвые будут 100%, жорж вон уже после матча на газоне валялся в консульсиях.
    я не против, чтобы вышли хадсоны гилморы и дали бой. Пусть и проепут

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  7. lexa-arsenal 06.05.2021 00:53 # lexa-arsenal
    Аве Суперлига!

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  8. lexa-arsenal 06.05.2021 00:51 # lexa-arsenal
    не, не в том возрасте.


    Источник: http://fapl.ru/posts/85720/?c=1

    астер в свои 15 говорит как мудрец

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  9. m-ballack 06.05.2021 00:51 # m-ballack
    Кстати, надо понять, кто обсоснее - псг, который слил Тухеля и был обосцан Пепом или ттнщит, который слил Моура перед финалом с тем же Пепом?

    Норм так лысый шарлотан наказывает клубы за кик топ тренеров.

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  10. m-ballack 06.05.2021 00:47 # m-ballack
    Для тех, кто ставит хату на мц, просто напоминаю, что они не забили ларисабалалайке на вратаре. КДБ, канешн, делает разницу, но данного факта это не отменяет.

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  11. yamateh 06.05.2021 00:47 # yamateh
    Всех с победой! Счет мог быть разгромным. Ну просто бистяры все, нормально так вынесли РМ. Финал с Сити будет сложнее. Важно настроиться

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  12. bezviz 06.05.2021 00:43 # bezviz
    Вернер 11 голов 11 гп, норм для типа провального трансфера, учитывая что он не чистый нап в команде, как тот же бензема в реале

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  13. kipeloff89 06.05.2021 00:43 # kipeloff89
    С победой, пенсобратишки! В финале за всю матушку Англию уж обоссыте бензоколонку!

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  14. thegodfather 06.05.2021 00:42 # thegodfather
    жоржиньо кстати плакал от счастья. Упал на газон и плакал

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  15. sausage 06.05.2021 00:41 # sausage
    И спрашивается, нахуя эта суперлига английским клубам? Они сами - суперлига. Если какие-то реалы с барсами и ювентусы хотят поправить своё финансовое положение, пусть присоединяются. Но начать придётся с Чемпионшипа.

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  16. thegodfather 06.05.2021 00:41 # thegodfather
    норм собрал на радостях пенсов выходу в финал))))))


    я сам бля на седьмом небе от счастья, братишечки...ууаъаъаъахаахаххах маленькие мои))))))

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  17. m-ballack 06.05.2021 00:38 # m-ballack
    Запомните, твари, кого бы ни выпустил на поле император - это лучшее решение для команды. Будь то Аспиликуэта, Кристина или прости хосподи Ларисабалалайка.

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  18. skydreams 06.05.2021 00:36 # skydreams
    Кста, сегодня увидел почему Хаверц столько стоил. Пока сыроват, но ебаааааааааать там топчик растёт. Когда обрастёт мясом и опытом, бля боюсь даже думать что будет. Лишь бы без травм

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  19. winnerd 06.05.2021 00:33 # winnerd
    Два английских еврокубковых финала!! АПЛ ты Крутейшая Лига в Мире!!! В финалах Лондон против Манчестера!!! Челси просто утоптал клуб из пляжно-футбольной лолиги.

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  20. beshlei 06.05.2021 00:31 # beshlei
    Челси ебите, сити сосите

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