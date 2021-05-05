Обамеянг потерял четыре килограмма веса из-за малярии

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что потерял четыре килограмма веса, пока болел малярией.

В прошлый четверг Обамеянг впервые сыграл после болезни, появившись на замену в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Вильярреала".



Предыдущие несколько недель были очень тяжелым временем для 31-летнего нападающего, который обратился за медицинской помощью после домашнего поражения от "Ливерпуля" в начале апреля.



"Я еще никогда так сильно не болел в своей жизни, это было очень тяжело. Я чувствовал себя очень, очень плохо".



"Как вы знаете, Габон не близко отсюда. Я просто чувствовал небольшую усталость, особенно после того, как сыграл против "Ливерпуля", но я думал, что это только из-за путешествия".



"Три дня подряд у меня был непрекращающийся жар, днем и ночью. Даже парацетамол и прочие лекарства не помогали. И тогда я обратился к доктору".



"Я сказал, что мне нужно в госпиталь, потому что я приехал из Африки и мог подцепить какую-нибудь болезнь вроде малярии".



"Я провел в госпитале три дня. Я был очень, очень подавлен и потерял около четырех килограмм веса. Это был очень плохой момент, и я думаю, моей семье было немного страшно видеть меня в таком состоянии", — цитирует Обамеянга BBC.