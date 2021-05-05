Основателям Суперлиги грозит отстранение от Лиги Чемпионов на два года

УЕФА готов применить суровые санкции к клубам, пытавшимся создать Европейскую Суперлигу, вплоть до двух лет дисквалификации.

Напомним, шесть представителей Премьер-Лиги оказались среди 12 европейских клубов, которые в прошлом месяце объявили о создании Суперлиги.



Спустя всего 48 часов "большая шестерка" вышла из проекта, и ранее президент УЕФА Александер Чеферин говорил, что такая быстрая реакция может стать смягчающим обстоятельством при избрании меры наказания.



По информации ESPN, последние 10 дней УЕФА вел переговоры со всеми 12 клубами, обещая более мягкое наказание, если бунтовщики возьмут на себя обязательство больше не возвращаться к идее Суперлиги.



На данный момент УЕФА достиг договоренности с семью клубами из 12: со всей "большой шестеркой" и "Атлетико". Также к соглашению близок "Интер", а вот "Ювентус", "Реал", "Барселона" и "Милан" по-прежнему грезят о Суперлиге.



ESPN также стало известно, что Суперлига будет считаться распущенной, если девять участников из 12 решат выйти из проекта. В том числе поэтому УЕФА продолжает оказывать давление на клубы, угрожая отстранением от еврокубков на два года.