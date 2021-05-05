"Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют 13 мая

Фанаты Манчестер Юнайтед Премьер-Лига определила 13 мая как новую дату проведения матча между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Напомним, две эти команды должны были сыграть еще в минувшее воскресенье, однако из-за массовой акции протеста фанатов "Юнайтед" с проникновением около 200 человек внутрь "Олд Траффорд" матч был отложен.

Сегодня Премьер-Лига объявила, что этот отложенный матч состоится вечером в четверг, 13 мая. Таким образом, "красным дьяволам" предстоит сыграть трижды в течение пяти дней: против "Астон Виллы (9 мая), "Лестера" (11 мая), "Ливерпуля" (13 мая).

О каких-либо санкциях в отношении "Юнайтед" за срыв матча ничего не сообщается.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2021 21:00

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  1. lfcynwa 05.05.2021 21:46 # lfcynwa
    круто

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  2. scauzer11 05.05.2021 21:33 # scauzer11
    аккурат на ободах будут к Ливерпулю)

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  3. meshuggah 05.05.2021 21:23 # meshuggah
    А подзалупники так хотели отскочить технарем уехехехехех

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  4. manutd-20champ 05.05.2021 21:09 # manutd-20champ
    круто

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