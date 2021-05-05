"Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют 13 мая

Премьер-Лига определила 13 мая как новую дату проведения матча между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Напомним, две эти команды должны были сыграть еще в минувшее воскресенье, однако из-за массовой акции протеста фанатов "Юнайтед" с проникновением около 200 человек внутрь "Олд Траффорд" матч был отложен.



Сегодня Премьер-Лига объявила, что этот отложенный матч состоится вечером в четверг, 13 мая. Таким образом, "красным дьяволам" предстоит сыграть трижды в течение пяти дней: против "Астон Виллы (9 мая), "Лестера" (11 мая), "Ливерпуля" (13 мая).



О каких-либо санкциях в отношении "Юнайтед" за срыв матча ничего не сообщается.