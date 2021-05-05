Эмери считает "Арсенал" фаворитом на выход в Лигу Европы

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери назвал "Арсенал" фаворитом на выход в финал Лиги Европы.

В прошлый четверг "Арсенал" потерпел поражение 2:1 в Испании, хотя вполне мог проиграть крупнее. "Канониры" показали очень слабый футбол, особенно в первом тайме.



Однако в преддверии ответного полуфинального матча Эмери выразил уверенность, что у его бывший команды по-прежнему выше шансы.



"Результат первого матча не меняет того, как я смотрю на наше противостояние. "Арсенал" был фаворитом и остается фаворитом".



"Мы всего лишь являемся кандидатом на то, чтобы соперничать с такого рода командами, командами-фаворитами, но результат первого матча ничего не изменил".



"Почему? Потому что у нас разные команды в плане возможностей, бюджета и игроков. Я считаю "Арсенал" фаворитом".



"Мы являемся андердогами, однако нашу команду узнают в Европе. Мы добились определенного уважения за все эти годы".



"Мы играли в полуфинале Лиги Европы. У нас крепкая команда, которая способна достигать этих высот, но я думаю, "Арсенал" на шаг или два впереди нас", — цитирует Эмери Daily Mail.