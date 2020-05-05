Тухель: "Премьер-Лига — совершенно другой уровень, нежели Лига 1"

Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал, насколько тяжело ему дался переход от французской Лиги 1 в Премьер-Лигу.

Начав сезон 2020/21 в ПСЖ, в конце декабря Тухель был уволен, а уже спустя месяц сменил Фрэнка Лэмпарда у руля "Челси".



Тухель сразу же принялся проявлять себя на новом месте, вернув "синих" в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Также Томас достиг финала Кубка Англии, а в среду вечером постарается выйти в финал Лиги Чемпионов.



Кажется, работа в "Челси" дается Тухелю легко, но это впечатление обманчиво.



"Что значит сменить Лигу 1 на Премьер-Лигу? Если честно, это жестоко. Очень жестоко".



"Во Франции мы играем примерно такое же количество матчей. У нас тоже два кубковых соревнования и 20 команд в лиге. Однако темп и конкуренция в Премьер-Лиге очень отличаются".



"Это совершенно другой уровень. Это довольно беспощадно, это заставляет тебя следить за деталями и пораньше просыпаться утром. У тебя просто нет времени перевести дыхание. Здесь некогда присесть и расслабиться. И это хорошая вещь, потому что это делает острее твой разум и дух".



"В этом плане "Челси" произвел на меня впечатление. Игроки здесь осознают вызовы и требования, которые перед ними стоят. Своим отношением к работе они показывают, что готовы к этому".



"Так что я под впечатлением. К каждому матчу мы подходим, зная и глубоко веря, что мы идеально к нему подготовились и готовы показывать игру высочайшего уровня", — сообщил Тухель L'Equipe.