Сульшер рассказал, что Глэйзеры извинились перед ним

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что владельцы клуба Глэйзеры лично извинились перед ним за скандал с Европейской Суперлигой.

Как и рядовые болельщики, Сульшер ничего не знал об участии своего клуба в проекте Суперлиги, пока об этом не было объявлено официально.



Однако Сульшер готов простить Глэйзерам эту их ошибку и надеется, что фанаты последуют его примеру.



"Я общался с владельцами и получил персональные извинения. Все они осознали, что поступили неправильно и что Суперлига была ошибкой".



"Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть, что это сложная ситуация. Сложная в том числе и для меня, потому что я должен быть сосредоточен на футболе. Но у меня хорошие отношения с владельцами, и они слушают меня. Они слушают фанатов, и я уверен, они выйдут на диалог".



"Мы уже разговариваем с фанатами и фанатскими группами, что является огромным шагом вперед".



"Игроки проделали потрясающую работу, продвинувшись туда, где они находятся, и мне будет грустно, если эта их работа будет чем-то омрачена".



"Конечно, футбольный клуб должен быть сплоченным. Чтобы что-то создать, требуется в том числе и терпение. Надеюсь, со временем мы сплотимся. Некоторые трения и проблемы порой идут на пользу".



"У меня есть поддержка. Меня поставили во главе команды, и я отвечаю за результаты. Я знаю, что фанаты хотят видеть, чтобы команда играла в атакующий футбол и брала трофеи. Тогда им было бы проще ассоциировать себя с командой", — цитирует Сульшера Daily Mail.