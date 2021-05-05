Сульшер: "Протестующие зашли слишко далеко"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что протестующие фанаты "красных дьяволов" зашли слишком далеко.

В минувшее воскресенье фанаты "Юнайтед" выразили свой протест семейству Глэйзеров, владеющему клубом, а нескольким сотням болельщиков удалось прорваться на поле "Олд Траффорд".



В результате от поведения фанатов больше всего пострадала команда Сульшера, чей матч против "Ливерпуля" был отложен. Оле Гуннар расстроен, что некоторые поклонники "Юнайтед" перешли черту.



"То был сложный день для нас. Конечно, мы хотели сыграть, мы хотели победить "Ливерпуль" ради фанатов, потому что наша работа — показывать хорошую игру и добиваться результатов на поле".



"Как я и говорил до матча, мы должны слушать. Мы должны услышать голос фанатов. Каждый имеет право на протест. Но это должно происходить в цивилизованной манере".



"К сожалению, когда вы вламываетесь и наносите травмы офицерам полиции, это значит, что вы зашли слишком далеко".



"Когда происходят такого рода вещи, то это уже дело полиции. Это больше не выражение ваших мнений", — цитирует Сульшера Sky Sports.