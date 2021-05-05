Премьер-Лига утвердила сроки летнего трансферного окна, которое продлится с 9 июня по 31 августа.

Напомним, на протяжении двух лет — до прошлого года, когда из-за пандемии коронавируса трансферный дедлайн был вынужденно сдвинут на октябрь — трансферное окно в Премьер-Лиге закрывалось накануне первого дня сезона.



Клубы Премьер-Лиги надеялись, что это позволит их игрокам сосредоточиться на игре в футбол, отстранившись от трансферных спекуляций.



Однако остальная Европа не последовала примеру Премьер-Лиги, в результате чего английские клубы оказались в невыгодном положении — они все еще могли терять игроков, но уже не могли покупать.



Теперь этот эксперимент заканчивается, и Премьер-Лига вновь синхронизируется с остальной Европой. Летнее окно в высшем английском футболе будет открыто в течение 12 недель с дедлайном, назначенным на 23 часа по местному времени 31 августа.