Премьер-Лига утвердила сроки летнего трансферного окна
Премьер-Лига утвердила сроки летнего трансферного окна, которое продлится с 9 июня по 31 августа.
Напомним, на протяжении двух лет — до прошлого года, когда из-за пандемии коронавируса трансферный дедлайн был вынужденно сдвинут на октябрь — трансферное окно в Премьер-Лиге закрывалось накануне первого дня сезона.
Клубы Премьер-Лиги надеялись, что это позволит их игрокам сосредоточиться на игре в футбол, отстранившись от трансферных спекуляций.
Однако остальная Европа не последовала примеру Премьер-Лиги, в результате чего английские клубы оказались в невыгодном положении — они все еще могли терять игроков, но уже не могли покупать.
Теперь этот эксперимент заканчивается, и Премьер-Лига вновь синхронизируется с остальной Европой. Летнее окно в высшем английском футболе будет открыто в течение 12 недель с дедлайном, назначенным на 23 часа по местному времени 31 августа.
05.05.2021 16:00
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Эта инициатива англов была правильной. Жаль что в остальной европе не последовали их примеру.
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Понятно. Значит, нищие портовые проститутки будут работать своими ртами и попами до 31 августа, пытаясь накопить деньги на Мбаппе (а после 31 августа будут ублажать клиентов своего борделя просто так, без задней мысли).
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