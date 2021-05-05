Анонс матча "Челси" — "Реал"

В противостоянии "Челси" и "Реала" в среду вечером определится соперник "Манчестер Сити" по финалу Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "Челси" сыграл в Мадриде только вничью (1:1), хотя периодами значительно превосходил команду Зинедина Зидана и вполне мог обеспечить себе более внушительное преимущество, чем выездной гол.



"Мы чувствуем, что можем быть сильнее. Наш вызов состоит в том, чтобы поддерживать высокий темп весь матч".



"Это полуфинал, ты под давлением и играешь на вылет, поэтому тебе нужна уверенность в себе определенного уровня, иначе у тебя не будет шансов против команды вроде "Реала", — говорил главный тренер "синих" Томас Тухель в преддверии ответного матча.



- "Челси" сыграет против "Реала" в пятый раз в еврокубках, ни разу не уступив в четырех предыдущих встречах (2 победы, 2 ничьи).



- "Реал" не одержал ни одной победы в четырех последних выездах в Англию в рамках Лиги Чемпионов (2 ничьи, 2 поражения), забив в них только два гола.



- Последний раз "Реал" побеждал в Англии еще в октябре 2014, одолев на групповой стадии "Ливерпуль" (0:3).



- В пяти случаях из семи "Челси" проходил дальше, избегая поражения в первом матче на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов.



- Зинедин Зидан надеется в четвертый раз в своей тренерской карьере выйти в финал Лиги Чемпионов, что прежде удавалось только Алексу Фергюсону, Карло Анчелотти и Марчелло Липпи.



- Для "Челси" этот финал Лиги Чемпионов может стать третьим в истории клуба — только у "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" из числа английских клубов их больше (по четыре).



- "Реал" и так является рекордсменом по количеству участий в финале Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов (16 раз).



- Томас Тухель проиграл только четыре из 18 домашних матчей в Лиге Чемпионов (12 побед, 2 ничьи). В этих матчах команды немецкого специалиста забили 48 голов — в среднем по 2.7 за поединок.



- Нападающий "Реала" Карим Бензема забил 71 гол в Лиге Чемпионов, а если отличится еще раз, то станет четвертым лучшим бомбардиром в истории соревнования.



Полузащитник "Челси" Матео Ковачич не успевает залечить свою мышечную травму, но остальные игроки в порядке. Антонио Рюдигер должен будет надеть маску, чтобы выйти на поле.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания). Первый матч — 1:1

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция