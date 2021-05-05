Анонс матча "Челси" — "Реал"
В противостоянии "Челси" и "Реала" в среду вечером определится соперник "Манчестер Сити" по финалу Лиги Чемпионов.
На прошлой неделе "Челси" сыграл в Мадриде только вничью (1:1), хотя периодами значительно превосходил команду Зинедина Зидана и вполне мог обеспечить себе более внушительное преимущество, чем выездной гол.
"Мы чувствуем, что можем быть сильнее. Наш вызов состоит в том, чтобы поддерживать высокий темп весь матч".
"Это полуфинал, ты под давлением и играешь на вылет, поэтому тебе нужна уверенность в себе определенного уровня, иначе у тебя не будет шансов против команды вроде "Реала", — говорил главный тренер "синих" Томас Тухель в преддверии ответного матча.
- "Челси" сыграет против "Реала" в пятый раз в еврокубках, ни разу не уступив в четырех предыдущих встречах (2 победы, 2 ничьи).
- "Реал" не одержал ни одной победы в четырех последних выездах в Англию в рамках Лиги Чемпионов (2 ничьи, 2 поражения), забив в них только два гола.
- Последний раз "Реал" побеждал в Англии еще в октябре 2014, одолев на групповой стадии "Ливерпуль" (0:3).
- В пяти случаях из семи "Челси" проходил дальше, избегая поражения в первом матче на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов.
- Зинедин Зидан надеется в четвертый раз в своей тренерской карьере выйти в финал Лиги Чемпионов, что прежде удавалось только Алексу Фергюсону, Карло Анчелотти и Марчелло Липпи.
- Для "Челси" этот финал Лиги Чемпионов может стать третьим в истории клуба — только у "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" из числа английских клубов их больше (по четыре).
- "Реал" и так является рекордсменом по количеству участий в финале Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов (16 раз).
- Томас Тухель проиграл только четыре из 18 домашних матчей в Лиге Чемпионов (12 побед, 2 ничьи). В этих матчах команды немецкого специалиста забили 48 голов — в среднем по 2.7 за поединок.
- Нападающий "Реала" Карим Бензема забил 71 гол в Лиге Чемпионов, а если отличится еще раз, то станет четвертым лучшим бомбардиром в истории соревнования.
Полузащитник "Челси" Матео Ковачич не успевает залечить свою мышечную травму, но остальные игроки в порядке. Антонио Рюдигер должен будет надеть маску, чтобы выйти на поле.
Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания). Первый матч — 1:1
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция
05.05.2021 14:00
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Последние комментарии:
Челси надо будет очень хорошо сыграть в обороне а еще лучше в атаке, можно было бы поставить Жиру в старте, а быстрые ноги Вернера оставить на второй тайм. Все таки очень много моментов Челси упустил в первой встрече! "Реал" с его опытом может и наказать за такое) Очень будет интересно кого выставят в старт, если все таки выйдет Зиеш то игра как мне кажется будет результативной) Надеемся что "Челси" будет в финале!
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какой то bezviz
уже почти вечер а новость про челси за весь день набрала всего 9 комментов
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Лучше смотреть Бернли - Арсенал, чем эту унылую хуету
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Если без рофлов, то eбyчий среал с пешеходами Пепка укатает в финале, сливочным лучше самоликвидироваться и сосредоточиться на лалиге. Такие же дыры в защите, как у псг, неумение в контроль мяча, если Кросс прикрыт, прессинг хуже, чем у Фулхэма, про удары в створ ворот вообще кек, чисто на фарте шара с углового залетела. У МЦ нет Верника, который будет пороть голевые моменты, разъeбyт, аки горелых залупенсов в первой гаражной.
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true-manc накончал на лица thegodfathera и fanstevengerrarda и отправил их под шконку к подруге m-ballack
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Вперед ГЕГЕМОНСИ,только великий Тухель способен остановить Сити!!!
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Если мочестер хуити возьмет ЛЧ, то это будет позор для всего футбола.
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За последние 9 лет круче матча не было. Немного переживаю. На кону слишком много. Это не только финал лч, это и ментальность этого состава. Победа в лч даст им уверенность и импульс в дальнейшем. Пора. Вперед Челси. Верим, Тухель
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Эй, собаки суперлиговские, напоминаю, что вы не имеете права смотреть сегодняшний матч. Давайте сперва на коленях ползите к господину Чеферину и просите у него в ногах прощения, каясь за своё гавканье о великой УЕФА и её достопочтенном президенте.
А вообще надеюсь, что Чеферин в скором времени вас всех пробьет по IP через спец службы или через даркнет выкупит данные и затем запретит вам смотреть ЛЧ, чтоб вы даже финального матча с участием КОРОЛЕЙ не увидели.
Миха, не спи! Продавай УЕФА IPшники супердолбое*ов.
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Удачи
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