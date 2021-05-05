Аврам Глэйзер отказался извиняться за Суперлигу

Аврам Глэйзер Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер отказался принести извинения за свое участие в проекте Европейской Суперлиги.

После выхода из проекта Суперлиги "Юнайтед" официально извинился перед болельщиками в письме, подписанном сопрезидентом клуба Джоэлом Глэйзером.

Однако другой член семейства Глэйзеров не испытывает чувства раскаяния. Столкнувшись с репортером Sky News US Салли Локвуд во Флориде, Аврам проигнорировал все вопросы.

"Это шанс для вас: может быть, извинитесь?" — сказала Локвуд.

Не произнеся ни слова, брат Джоэла Глэйзеры сел в автомобиль и удалился.


Метки Глэйзеры, Европейская Суперлига, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 887

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. umoraaa 05.05.2021 12:38 # umoraaa
    С каких пор молчание означает отказ от извинений? Да и нечего извиниться, Глейзер и так тащит помойку и тратит по пол миллиарда, другое дело что наши бездари в пустую сливают деньги покупая всяких Мартиалов и Фернандешей...

    (ответить)

  2. orkengun 05.05.2021 12:25 # orkengun
    "Это шанс для вас: может быть, извинитесь?"
    - Пошла нах

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: