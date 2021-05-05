Аврам Глэйзер отказался извиняться за Суперлигу
Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер отказался принести извинения за свое участие в проекте Европейской Суперлиги.
После выхода из проекта Суперлиги "Юнайтед" официально извинился перед болельщиками в письме, подписанном сопрезидентом клуба Джоэлом Глэйзером.
Однако другой член семейства Глэйзеров не испытывает чувства раскаяния. Столкнувшись с репортером Sky News US Салли Локвуд во Флориде, Аврам проигнорировал все вопросы.
"Это шанс для вас: может быть, извинитесь?" — сказала Локвуд.
Не произнеся ни слова, брат Джоэла Глэйзеры сел в автомобиль и удалился.
05.05.2021 12:00
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С каких пор молчание означает отказ от извинений? Да и нечего извиниться, Глейзер и так тащит помойку и тратит по пол миллиарда, другое дело что наши бездари в пустую сливают деньги покупая всяких Мартиалов и Фернандешей...
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"Это шанс для вас: может быть, извинитесь?"
- Пошла нах
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