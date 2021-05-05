Аврам Глэйзер отказался извиняться за Суперлигу

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер отказался принести извинения за свое участие в проекте Европейской Суперлиги.

После выхода из проекта Суперлиги "Юнайтед" официально извинился перед болельщиками в письме, подписанном сопрезидентом клуба Джоэлом Глэйзером.



Однако другой член семейства Глэйзеров не испытывает чувства раскаяния. Столкнувшись с репортером Sky News US Салли Локвуд во Флориде, Аврам проигнорировал все вопросы.



"Это шанс для вас: может быть, извинитесь?" — сказала Локвуд.



Не произнеся ни слова, брат Джоэла Глэйзеры сел в автомобиль и удалился.



