Сол Кэмпбелл — фаворит на роль тренера молодежной сборной Англии

Сол Кэмпбелл Бывший защитник "Арсенала" и "Тоттенхэма" Сол Кэмпбелл стал фаворитом на роль следующего главного тренера молодежной сборной Англии U-21.

FA находится в поисках нового рулевого для английской молодежи после расставания с Эйди Бутройдом, который не смог вывести команду в финальную стадию Чемпионата Европы.

По информации Daily Mirror, Ассоциация склоняется к назначению на вакантный пост 46-летнего Кэмпбелла, который считался одним из лучших центральных защитников своего поколения.

Будучи игроком, Кэмпбелл провел 76 матчей за английскую сборную, а на клубном уровне выиграл два титула Премьер-Лиги, три Кубка Англии и Кубок Лиги.

Также Сол имеет определенный опыт тренерской работы, прежде возглавляя "Маклсфилд" и "Саутенд" из низших дивизионов.


Метки FA, Кэмпбелл, молодежная сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2021 11:00

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