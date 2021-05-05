Десайи советует Погба уйти из "Юнайтед"

Бывший игрок "Челси" и сборной Франции Марсель Десайи посоветовал полузащитнику Полю Погба покинуть "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

По мнению Десайи, в "Юнайтед" просто не созданы правильные условия, чтобы Погба мог показывать свой лучший футбол, — в отличие от сборной Франции, с которой Поль выиграл Чемпионат Мира. Учитывая это, Марсель советует своему соотечественнику сменить клуб.



"Нет, он пока не реализовал свой потенциал. Вероятно, так получилось, потому что окружающие его элементы не соответствуют его мастерству, его состоянию духа".



"Ему нужно жить в хорошем городе. Ему нужно играть за хорошую команду. Ему нужен тренер, который понимает его".



"Дешаму удалось встроить Погба в свою команду во время Чемпионата Мира. Он изменил схему на 4-2-3-1 ради Погба".



"Жиру играл впереди именно из-за Погба, который сам расположился слева на позиции одного из двух опорных полузащитников с возможностью ходить вперед благодаря наличию Канте. Дешам сделал его лидером полузащиты".



"Эти четыре элемента нужны, чтобы Погба играл в свой лучший футбол. Если есть только два элемента, этого недостаточно, чтобы выражать себя".



"В "Юнайтед" у него есть только два элемента из четырех, поэтому ему, наверное, стоит отправиться куда-нибудь еще, где он сможет стабильно демонстрировать свой талант и блистать в мире футбола", — сообщил Десайи в эфире beIN Sports.