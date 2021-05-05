Гвардиола похвалил "невероятных" игроков "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своих игроков после выхода в финал Лиги Чемпионов.

Дважды обыграв ПСЖ в полуфинале, "Сити" гарантировал себе поездку в Стамбул 29 мая. Там "горожане" поспорят за трофей Лиги Чемпионов с "Челси" или "Реалом".



Гвардиола восхищается тем, как его команда проводит этот тяжелейший сезон, и считает, что его игроки заслужили выступить в финале.



"Мы победили команду, которая выбила из турнира "Барселону" и "Баварию".



"Поначалу у нас были некоторые проблемы, но во втором тайме мы значительно прибавили. Это невероятно. Это победа огромной важности для нас".



"Это невероятно, что сделали игроки в течение такого тяжелейшего для каждого года. Так приятно быть на пороге победы в Премьер-Лиге и выйти в финал Лиги Чемпионов".



"Если вы все еще думаете, что дело только в деньгах, то ладно. Однако за кулисами мы проделываем невероятную работу. Куча людей трудится, поддерживая нас. И у нас есть четкая стратегия".



"Это невероятно, чего мы добились в предыдущие четыре года, Я говорю о всех этих титулах Премьер-Лиги и Кубках Лиги".



"Достичь финала Лиги Чемпионов так сложно. Это тяжелейшая задача, но мы справились. Мы провели невероятную кампанию в Лиге Чемпионов, заслужив достичь финала. А теперь мы сыграем финал", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.