Гвардиола похвалил "невероятных" игроков "Сити"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своих игроков после выхода в финал Лиги Чемпионов.

Дважды обыграв ПСЖ в полуфинале, "Сити" гарантировал себе поездку в Стамбул 29 мая. Там "горожане" поспорят за трофей Лиги Чемпионов с "Челси" или "Реалом".

Гвардиола восхищается тем, как его команда проводит этот тяжелейший сезон, и считает, что его игроки заслужили выступить в финале.

"Мы победили команду, которая выбила из турнира "Барселону" и "Баварию".

"Поначалу у нас были некоторые проблемы, но во втором тайме мы значительно прибавили. Это невероятно. Это победа огромной важности для нас".

"Это невероятно, что сделали игроки в течение такого тяжелейшего для каждого года. Так приятно быть на пороге победы в Премьер-Лиге и выйти в финал Лиги Чемпионов".

"Если вы все еще думаете, что дело только в деньгах, то ладно. Однако за кулисами мы проделываем невероятную работу. Куча людей трудится, поддерживая нас. И у нас есть четкая стратегия".

"Это невероятно, чего мы добились в предыдущие четыре года, Я говорю о всех этих титулах Премьер-Лиги и Кубках Лиги".

"Достичь финала Лиги Чемпионов так сложно. Это тяжелейшая задача, но мы справились. Мы провели невероятную кампанию в Лиге Чемпионов, заслужив достичь финала. А теперь мы сыграем финал", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 05.05.2021 09:23 # alexander-arnold
    дайте еще 999 млн фунтов на трансферы!

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  2. mancityman 05.05.2021 09:20 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. umoraaa 05.05.2021 09:04 # umoraaa
    Сити в финале ЛЧ, а Юнайтед в ЛЕ... Сразу видно кто короли Манчестера...

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