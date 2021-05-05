Фанаты "Юнайтед" объявили бойкот спонсорам клуба

Фанаты "Манчестер Юнайтед" решили устроить бойкот всем спонсорам клуба в рамках противостояния с семейством Глэйзеров.

В минувшее воскресенье фанаты "красных дьяволов" уже выразили свой протест Глэйзерам, сорвав проведение матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".



Болельщики "Юнайтед" не собираются останавливаться и переходят к следующей фазе противостояния с владельцами клуба — бойкоту всех 23 коммерческих партнеров "дьяволов", включая Chevrolet, Adidas, DHL и Marriott. Этим фанаты хотят заставить спонсоров разорвать отношения с Глэйзерами.



"16 лет назад у футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" отсутствовал долг. На сегодняшний день семейство Глэйзеров, купившее клуб на заемные средства, вывело 1.5 млрд. фунтов через дивиденды и продажу акций, из которых 840 млн. фунтов ушли на обслуживание долга".



"Будучи коммерческими партнерами семейства Глэйзеров, вы законно становитесь мишенями нашей глобальной фанбазы, потому что те 279 млн. фунтов, которые вы суммарно платите каждый год, тратятся не на инвестиции в состав и не на соперничество с лучшими клубами, которым "Юнайтед" теперь уступает. Эти деньги тратятся не на реконструкцию "Олд Траффорд" или тренировочной базы — и то, и другое устарело, став символом незаинтересованности Глэйзеров".



"Ваши спонсорские деньги будут израсходованы на обслуживание долга и выплату дивидендов. Поддержка Глэйзеров не означает поддержку клуба. Это создает паразитические отношения".



"Фанаты "Манчестер Юнайтед" будут бойкотировать ваши продукты, стремясь запятнать ваши бренды и поддерживая ваших конкурентов, пока вы не прекратите коммерческие отношения с Глэйзерами", — гласит опубликованное болельщиками письмо.



Добавим, компания TeamViewer, которая со следующего сезона станет титульным спонсором "Юнайтед", уже почувствовала на себе эффект от бойкота — на веб-сайте Trustpilot было оставлено более тысячи отрицательных отзывов с хеш-тегом "Глэйзеры — вон".