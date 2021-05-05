"Юнайтед" готов предложить 90 млн. фунтов за Кейна

Надеясь успокоить разгневанных фанатов, владеющее "Манчестер Юнайтед" семейство Глэйзеров собирается предложить 90 миллионов фунтов за нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Несмотря на массовые протесты, Глэйзеры не собираются продавать "Юнайтед", однако очевидно, что теперь американские владельцы должны пойти на определенные шаги, дабы задобрить болельщиков своего клуба.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Глэйзеры готовы дать команде Оле Гуннара Сульшера то, в чем она больше всего нуждается, — нападающего мирового уровня.



И наиболее реалистичной целью для "красных дьяволов" на эту роль является как раз Кейн, чей "Тоттенхэм" завершит нынешний сезон без трофеев и, вероятно, без путевки в Лигу Чемпионов.



Прежде президент "шпор" Даниэль Леви всегда исключал продажу Харри, особенно в стан конкурентов по Премьер-Лиге, однако сейчас лондонцы находятся в сложной финансовой ситуации и нуждаются в деньгах для перестройки команды при новом тренере, который пока не определен.



Раньше Леви оценивал Кейна в 170 млн. фунтов, однако с учетом глобального экономического кризиса и того факта, что в июле Харри исполнится 28, Даниэлю придется серьезно поумерить аппетиты, поэтому Глэйзеры надеются сторговаться на 90 млн. фунтов.