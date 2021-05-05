Игроки ПСЖ пожаловались на оскорбления со стороны Куйперса

Полузащитники ПСЖ Марко Верратти и Андер Эррера пожаловались, что рефери Бьорнс Куйперс оскорбил их во время матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Поражение 2:0 на "Этихад" дало повод игрокам ПСЖ, чтобы затаить обиду на Куйперса, который в самом начале матча лишил их пенальти за попадание мяча в плечо Александра Зинченко, а во втором тайме показал прямую красную карточку Анхелю Ди Марии. После эпизода с удалением гости просто потеряли самообладание.



Общаясь с прессой после финального свистка, Верратти и Эррера принялись жаловаться на судейство, правда, их показания насчет того, кого оскорбил арбитр, слегка расходятся.



"Рефери сказал мне "fu*k you". Если такое скажем мы, нас дисквалифицируют на 10 матчей", — сообщил Марко RMC.



"Сегодня вечером рефери сказал "fu*k you" Леандро Паредесу. Если такое скажем мы, то получим три или четыре матча дисквалификации", — заявил Андер.