Гвардиола отметил важность деталей в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил важность маленьких деталей после выхода в финал Лиги Чемпионов.
Одолев ПСЖ по сумме двух матчей со счетом 4:1, "Сити" впервые в своей истории достиг финала Лиги Чемпионов.
Однако Гвардиола чувствует, что судьба этого полуфинального противостояния могла бы сложиться иначе, если бы в некоторых моментах удача отвернулась от "горожан".
"Теперь выход в финал придает смысл всему тому, что мы сделали за последние четыре-пять лет".
"Эти парни были стабильны каждый день, и это нечто выдающееся. Мы забили гол с рикошетом от ноги в первом матче, а сегодня в первом тайме Маркиньос пробил в перекладину — все это маленькие детали, из-за которых ты можешь вылететь".
"Юнайтед" выиграл одну Лигу Чемпионов благодаря тому, что Джон Терри поскользнулся, а другую благодаря голу на последней минуте против "Баварии". "Реал" выиграл Лигу Чемпионов благодаря голу на 93-й минуте против "Атлетико". Это соревнование такое сложное, и кажется, что порой сюжет диктуют звезды", — сообщил Гвардиола BT Sport.
05.05.2021 01:30
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КОРОЛЬ!!! Пеп, я тебя люблю!!!
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Лидер мой, я твой сторонник
Тренер мой, я твой болельщик.
Мешок мой, я твой плательщик
Король мой, я твой поданный
Трудяга мой, я твой умотанный
Шарлатан мой, я твоя жертва
Тактик мой, я твоя схема
Шутник мой, я твой фарсик
Каталонец мой, я твой барсик.
Баварец мой, я твоё пиво
Великий мой, я твоя сила
Католик мой, я твой крестик
Мы навсегда с тобой вместе.
Гвардиола мой,
Я ночами плохо сплю,
Потому что я тебя люблю.
Потому что я давно, давно тебя люблю.
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Король!
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