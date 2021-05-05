Гвардиола отметил важность деталей в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил важность маленьких деталей после выхода в финал Лиги Чемпионов.

Одолев ПСЖ по сумме двух матчей со счетом 4:1, "Сити" впервые в своей истории достиг финала Лиги Чемпионов.



Однако Гвардиола чувствует, что судьба этого полуфинального противостояния могла бы сложиться иначе, если бы в некоторых моментах удача отвернулась от "горожан".



"Теперь выход в финал придает смысл всему тому, что мы сделали за последние четыре-пять лет".



"Эти парни были стабильны каждый день, и это нечто выдающееся. Мы забили гол с рикошетом от ноги в первом матче, а сегодня в первом тайме Маркиньос пробил в перекладину — все это маленькие детали, из-за которых ты можешь вылететь".



"Юнайтед" выиграл одну Лигу Чемпионов благодаря тому, что Джон Терри поскользнулся, а другую благодаря голу на последней минуте против "Баварии". "Реал" выиграл Лигу Чемпионов благодаря голу на 93-й минуте против "Атлетико". Это соревнование такое сложное, и кажется, что порой сюжет диктуют звезды", — сообщил Гвардиола BT Sport.