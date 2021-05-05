Гвардиола отметил важность деталей в Лиге Чемпионов

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил важность маленьких деталей после выхода в финал Лиги Чемпионов.

Одолев ПСЖ по сумме двух матчей со счетом 4:1, "Сити" впервые в своей истории достиг финала Лиги Чемпионов.

Однако Гвардиола чувствует, что судьба этого полуфинального противостояния могла бы сложиться иначе, если бы в некоторых моментах удача отвернулась от "горожан".

"Теперь выход в финал придает смысл всему тому, что мы сделали за последние четыре-пять лет".

"Эти парни были стабильны каждый день, и это нечто выдающееся. Мы забили гол с рикошетом от ноги в первом матче, а сегодня в первом тайме Маркиньос пробил в перекладину — все это маленькие детали, из-за которых ты можешь вылететь".

"Юнайтед" выиграл одну Лигу Чемпионов благодаря тому, что Джон Терри поскользнулся, а другую благодаря голу на последней минуте против "Баварии". "Реал" выиграл Лигу Чемпионов благодаря голу на 93-й минуте против "Атлетико". Это соревнование такое сложное, и кажется, что порой сюжет диктуют звезды", — сообщил Гвардиола BT Sport.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2021 01:30

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  1. true-manc 05.05.2021 01:43 # true-manc
    КОРОЛЬ!!! Пеп, я тебя люблю!!!

    Кумир мой, я твой поклонник.
    Лидер мой, я твой сторонник
    Тренер мой, я твой болельщик.
    Мешок мой, я твой плательщик
    Король мой, я твой поданный
    Трудяга мой, я твой умотанный
    Шарлатан мой, я твоя жертва
    Тактик мой, я твоя схема
    Шутник мой, я твой фарсик
    Каталонец мой, я твой барсик.
    Баварец мой, я твоё пиво
    Великий мой, я твоя сила
    Католик мой, я твой крестик
    Мы навсегда с тобой вместе.

    Гвардиола мой,
    Я ночами плохо сплю,
    Потому что я тебя люблю.
    Потому что я давно, давно тебя люблю.

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  2. danny949494 05.05.2021 01:37 # danny949494
    Король!

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