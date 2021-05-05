"Сити" поставил ПСЖ на колени и вышел в свой первый финал Лиги Чемпионов

Убедительно переиграв ПСЖ в домашних стенах со счетом 2:0, "Манчестер Сити" впервые в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов.

Относительно первой встречи в стартовом составе "горожан" произошло два изменения. Вместо Жоау Канселу и Родри появились Александр Зинченко и Фернандиньо.



ПСЖ бодро начал матч и уже на седьмой минуте заработал пенальти. Правда, рефери Бьорн Куйперс обратился к системе VAR и убедился, что мяч скользнул лишь по плечу Зинченко — 11-метровый был отменен.



"Сити" свою первую вразумительную атаку провел на 11-й минуте — и открыл счет. Удар Кевина Де Брюйне с линии штрафной был заблокирован, но мяч отскочил на правый край площадки к Рияду Махрезу, который немедленно пробил между ног Кейлору Навасу — 1:0.



Этот гол почти ничего не изменил для гостей, которые продолжили атаковать большим числом. На 16-й минуте Маркиньос опередил в воздухе Джона Стоунса и пробил в перекладину.



Вскоре отличную возможность сравнять счет имел Анхель Ди Мария, который перехватил мяч у зазевавшегося Бернарду Силвы и поспешил пробить из-за пределов штрафной, но промахнулся мимо свободного угла ворот.



А вот далее игра поскучнела. В остатке тайма ПСЖ сохранял преимущество по владению мячом, но явных моментов уже не создавал. Действовавший на контратаках "Сити" выглядел опаснее.



В начале второго тайме Фоден не реализовал выход один на один, не сумев пробить Наваса, однако гол в любом случае не был бы засчитан — Фил получал передачу от Де Брюйне в офсайде.



ПСЖ продолжал оказывать давление, но "горожане" его достойно выдерживали, а на 63-й минуте убежали в прорыв. Сыграв в стенку с Де Брюйне, Фоден с левого края штрафной прострелил вдоль ворот, и Махрезу лишь оставалось подставить ногу — 2:0.



У парижан совсем сдали нервы, что вылилось в прямую красную карточку Ди Марии на 69-й минуте за откровенной хамство против Фернандиньо.



Заключительные 20 минут прошли безмятежно для хозяев, которые лишь играли в свое удовольствие и не напрягались. Счет мог стать и крупнее, но удар Фодена пришелся в штангу.



Из четырех сыгранных в полуфинале таймов ПСЖ только в самом первом смог превзойти "Сити". В остальных трех "горожане" были на голову сильнее, практически деклассировав парижан в домашней встрече.



"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:1



Голы: Махрез 11, 63.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Диаш, Стоунс, Уолкер, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден (Агуэро 85), Силва (Стерлинг 82), Махрез, Де Брюйне (Жезус 82).



ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба 75), Маркиньос, Кимпембе, Диалло (Баккер 82), Паредес (Данилу 75), Эррера (Дракслер 62), Ди Мария, Верратти, Неймар, Икарди (Кин 62).



Предупреждения: Зинченко, Де Брюйне — Эррера, Верратти, Кимпембе, Диалло.



Удаление: Ди Мария 69.