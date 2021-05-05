"Сити" поставил ПСЖ на колени и вышел в свой первый финал Лиги Чемпионов
Убедительно переиграв ПСЖ в домашних стенах со счетом 2:0, "Манчестер Сити" впервые в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов.
Относительно первой встречи в стартовом составе "горожан" произошло два изменения. Вместо Жоау Канселу и Родри появились Александр Зинченко и Фернандиньо.
ПСЖ бодро начал матч и уже на седьмой минуте заработал пенальти. Правда, рефери Бьорн Куйперс обратился к системе VAR и убедился, что мяч скользнул лишь по плечу Зинченко — 11-метровый был отменен.
"Сити" свою первую вразумительную атаку провел на 11-й минуте — и открыл счет. Удар Кевина Де Брюйне с линии штрафной был заблокирован, но мяч отскочил на правый край площадки к Рияду Махрезу, который немедленно пробил между ног Кейлору Навасу — 1:0.
Этот гол почти ничего не изменил для гостей, которые продолжили атаковать большим числом. На 16-й минуте Маркиньос опередил в воздухе Джона Стоунса и пробил в перекладину.
Вскоре отличную возможность сравнять счет имел Анхель Ди Мария, который перехватил мяч у зазевавшегося Бернарду Силвы и поспешил пробить из-за пределов штрафной, но промахнулся мимо свободного угла ворот.
А вот далее игра поскучнела. В остатке тайма ПСЖ сохранял преимущество по владению мячом, но явных моментов уже не создавал. Действовавший на контратаках "Сити" выглядел опаснее.
В начале второго тайме Фоден не реализовал выход один на один, не сумев пробить Наваса, однако гол в любом случае не был бы засчитан — Фил получал передачу от Де Брюйне в офсайде.
ПСЖ продолжал оказывать давление, но "горожане" его достойно выдерживали, а на 63-й минуте убежали в прорыв. Сыграв в стенку с Де Брюйне, Фоден с левого края штрафной прострелил вдоль ворот, и Махрезу лишь оставалось подставить ногу — 2:0.
У парижан совсем сдали нервы, что вылилось в прямую красную карточку Ди Марии на 69-й минуте за откровенной хамство против Фернандиньо.
Заключительные 20 минут прошли безмятежно для хозяев, которые лишь играли в свое удовольствие и не напрягались. Счет мог стать и крупнее, но удар Фодена пришелся в штангу.
Из четырех сыгранных в полуфинале таймов ПСЖ только в самом первом смог превзойти "Сити". В остальных трех "горожане" были на голову сильнее, практически деклассировав парижан в домашней встрече.
"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:1
Голы: Махрез 11, 63.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Диаш, Стоунс, Уолкер, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден (Агуэро 85), Силва (Стерлинг 82), Махрез, Де Брюйне (Жезус 82).
ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба 75), Маркиньос, Кимпембе, Диалло (Баккер 82), Паредес (Данилу 75), Эррера (Дракслер 62), Ди Мария, Верратти, Неймар, Икарди (Кин 62).
Предупреждения: Зинченко, Де Брюйне — Эррера, Верратти, Кимпембе, Диалло.
Удаление: Ди Мария 69.
05.05.2021 00:00
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«Ман Сити» в ЛЧ:
2011/12 — групповой раунд
2012/13 — групповой раунд
2013/14 — 1/8 финала
2014/15 — 1/8 финала
2015/16 — полуфинал
2016/17 — 1/8 финала
2017/18 — 1/4 финала
2018/19 — 1/4 финала
2019/20 — 1/4 финала
2020/21 — финал (?)
КОРОЛИ!!!
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я наверн первый и единственный кто еще осенью предсказывал с уверенностью победу СИТИ в ЛЧ
ВЕЛИКИЙ ПРОГНОЗИСТ
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ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!
НА КОЛЕНИ ПЕРЕД КОРОЛЯМИ!!!
(ответить)
Где-то загнулась от спида одна лемразь
В марте в Москве умерло больше 13 тысяч человек — это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а рост смертности по России стал самым большим с 1947 года
(ответить)
ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!
КОЛБАСНИКИ СКАМОПАРАШНИКИ ПЕНСЫ ПЕТУХИ ПРОСТО САСАТЬ!
(ответить)
ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!
(ответить)
ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!
(ответить)
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2) и вылет из турнира.
«Мы были лучше на протяжении 70 минут. Мы пробовали всё. Мы атаковали, бежали вперёд. Мы уходим с высоко поднятыми головами.
Судья сегодня сказал Леандро Паредесу идти к чёрту. Если бы кто-то из нас такое сказал, мы бы получили дисквалификацию на 3 или 4 матча», — приводит слова Эрреры RMC.
Первая встреча «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ору с этих клоунов))
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ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!
МОЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ ЭТО МАНЧЕСТЕР СИТИ! КАКОЙ ЖЕ ФОДЕН ТОПАРЬ! ЕСТЬ У КОГО - ТО ТАКОЙ ЖЕ МОЛОДОЙ ИГРОК? ТАЛАНТЛИВЫЙ! АХУЕННЫЙ!
(ответить)
ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!
МАМА ГОВОРИТ НЕ ПЛАЧЬ! Я ЕЙ ГОВОРЮ МАМА ЭТО ПЕРВЫЙ ФИНАЛ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КЛУБА! КАК НЕ ПЛАКАТЬ???!!
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Ди Мария за 5 минут слил всю игру
В первом моменте решил, что бежать за де Брюйне- это лишнее.
Гол полностью на совести аргентинца. Далее, видать понял, что виноват и поплыл морально
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ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!
СИТИ! СИТИ! СИТИ! СИТИ! СИТИ!
(ответить)
ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!
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первый финал за 66 лет - позорники.
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Передес всего лишь про Крым спросил, а у Зинченко жопа заискрила нехило)))
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ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!
(ответить)
ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!
Я ПЛАЧУ ОТ СЧАСТЬЯ БРАТЬЯ!
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Два лысика в финале будет
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Четкая победа горожан, результативно, без паники. Поздравляю. Удачи в финале, заслужили взять ушастика.
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Всех с победой!История здесь и сейчас!
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