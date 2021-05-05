"Сити" поставил ПСЖ на колени и вышел в свой первый финал Лиги Чемпионов

Рияд Махрез Убедительно переиграв ПСЖ в домашних стенах со счетом 2:0, "Манчестер Сити" впервые в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов.

Относительно первой встречи в стартовом составе "горожан" произошло два изменения. Вместо Жоау Канселу и Родри появились Александр Зинченко и Фернандиньо.

ПСЖ бодро начал матч и уже на седьмой минуте заработал пенальти. Правда, рефери Бьорн Куйперс обратился к системе VAR и убедился, что мяч скользнул лишь по плечу Зинченко — 11-метровый был отменен.

"Сити" свою первую вразумительную атаку провел на 11-й минуте — и открыл счет. Удар Кевина Де Брюйне с линии штрафной был заблокирован, но мяч отскочил на правый край площадки к Рияду Махрезу, который немедленно пробил между ног Кейлору Навасу — 1:0.

Этот гол почти ничего не изменил для гостей, которые продолжили атаковать большим числом. На 16-й минуте Маркиньос опередил в воздухе Джона Стоунса и пробил в перекладину.

Вскоре отличную возможность сравнять счет имел Анхель Ди Мария, который перехватил мяч у зазевавшегося Бернарду Силвы и поспешил пробить из-за пределов штрафной, но промахнулся мимо свободного угла ворот.

А вот далее игра поскучнела. В остатке тайма ПСЖ сохранял преимущество по владению мячом, но явных моментов уже не создавал. Действовавший на контратаках "Сити" выглядел опаснее.

В начале второго тайме Фоден не реализовал выход один на один, не сумев пробить Наваса, однако гол в любом случае не был бы засчитан — Фил получал передачу от Де Брюйне в офсайде.

ПСЖ продолжал оказывать давление, но "горожане" его достойно выдерживали, а на 63-й минуте убежали в прорыв. Сыграв в стенку с Де Брюйне, Фоден с левого края штрафной прострелил вдоль ворот, и Махрезу лишь оставалось подставить ногу — 2:0.

У парижан совсем сдали нервы, что вылилось в прямую красную карточку Ди Марии на 69-й минуте за откровенной хамство против Фернандиньо.

Заключительные 20 минут прошли безмятежно для хозяев, которые лишь играли в свое удовольствие и не напрягались. Счет мог стать и крупнее, но удар Фодена пришелся в штангу.

Из четырех сыгранных в полуфинале таймов ПСЖ только в самом первом смог превзойти "Сити". В остальных трех "горожане" были на голову сильнее, практически деклассировав парижан в домашней встрече.

"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:1

Голы: Махрез 11, 63.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Диаш, Стоунс, Уолкер, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден (Агуэро 85), Силва (Стерлинг 82), Махрез, Де Брюйне (Жезус 82).

ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба 75), Маркиньос, Кимпембе, Диалло (Баккер 82), Паредес (Данилу 75), Эррера (Дракслер 62), Ди Мария, Верратти, Неймар, Икарди (Кин 62).

Предупреждения: Зинченко, Де Брюйне — Эррера, Верратти, Кимпембе, Диалло.

Удаление: Ди Мария 69.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2021 00:00

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  1. slash-lfc 05.05.2021 00:24 # slash-lfc
    «Ман Сити» в ЛЧ:

    2011/12 — групповой раунд
    2012/13 — групповой раунд
    2013/14 — 1/8 финала
    2014/15 — 1/8 финала
    2015/16 — полуфинал
    2016/17 — 1/8 финала
    2017/18 — 1/4 финала
    2018/19 — 1/4 финала
    2019/20 — 1/4 финала
    2020/21 — финал (?)

    КОРОЛИ!!!

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  2. mafia 05.05.2021 00:22 # mafia
    я наверн первый и единственный кто еще осенью предсказывал с уверенностью победу СИТИ в ЛЧ
    ВЕЛИКИЙ ПРОГНОЗИСТ

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  3. felix-the-cat 05.05.2021 00:22 # felix-the-cat
    ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!

    НА КОЛЕНИ ПЕРЕД КОРОЛЯМИ!!!

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  4. narcot 05.05.2021 00:22 # narcot
    Где-то загнулась от спида одна лемразь

    В марте в Москве умерло больше 13 тысяч человек — это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а рост смертности по России стал самым большим с 1947 года

    (ответить)

  5. felix-the-cat 05.05.2021 00:21 # felix-the-cat
    ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!

    КОЛБАСНИКИ СКАМОПАРАШНИКИ ПЕНСЫ ПЕТУХИ ПРОСТО САСАТЬ!

    (ответить)

  6. felix-the-cat 05.05.2021 00:20 # felix-the-cat
    ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!

    (ответить)

  7. felix-the-cat 05.05.2021 00:20 # felix-the-cat
    ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!

    (ответить)

  8. mancityman 05.05.2021 00:18 # mancityman
    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2) и вылет из турнира.

    «Мы были лучше на протяжении 70 минут. Мы пробовали всё. Мы атаковали, бежали вперёд. Мы уходим с высоко поднятыми головами.

    Судья сегодня сказал Леандро Паредесу идти к чёрту. Если бы кто-то из нас такое сказал, мы бы получили дисквалификацию на 3 или 4 матча», — приводит слова Эрреры RMC.

    Первая встреча «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

    Ору с этих клоунов))

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  9. felix-the-cat 05.05.2021 00:18 # felix-the-cat
    ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!

    МОЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ ЭТО МАНЧЕСТЕР СИТИ! КАКОЙ ЖЕ ФОДЕН ТОПАРЬ! ЕСТЬ У КОГО - ТО ТАКОЙ ЖЕ МОЛОДОЙ ИГРОК? ТАЛАНТЛИВЫЙ! АХУЕННЫЙ!

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  10. felix-the-cat 05.05.2021 00:16 # felix-the-cat
    ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!

    МАМА ГОВОРИТ НЕ ПЛАЧЬ! Я ЕЙ ГОВОРЮ МАМА ЭТО ПЕРВЫЙ ФИНАЛ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КЛУБА! КАК НЕ ПЛАКАТЬ???!!

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  11. jani-radari 05.05.2021 00:16 # jani-radari
    Ди Мария за 5 минут слил всю игру
    В первом моменте решил, что бежать за де Брюйне- это лишнее.
    Гол полностью на совести аргентинца. Далее, видать понял, что виноват и поплыл морально

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  12. felix-the-cat 05.05.2021 00:16 # felix-the-cat
    ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!


    СИТИ! СИТИ! СИТИ! СИТИ! СИТИ!

    (ответить)

  13. felix-the-cat 05.05.2021 00:14 # felix-the-cat
    ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!

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  14. alexomck 05.05.2021 00:14 # alexomck
    первый финал за 66 лет - позорники.

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  15. gameboy 05.05.2021 00:14 # gameboy
    Передес всего лишь про Крым спросил, а у Зинченко жопа заискрила нехило)))

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  16. felix-the-cat 05.05.2021 00:13 # felix-the-cat
    ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!

    (ответить)

  17. felix-the-cat 05.05.2021 00:11 # felix-the-cat
    ПОЗДРАВЛЯЮ МОИХ БРАТЬЕВ ФАНАТОВ ВЕЛИКОГО СИТИ! МЫ ЛУЧШИЕ БРАТЬЯ! ВСЕ КТО ШУТИЛИ ПРО 0 ЭЛЬЧЕ СОСИТЕ ЧЛЕН УХЕХЕХЕЕХЕХ! КАК ЖЕ СЫГРАЛ ЗИНЧЕНКО! ПРОСТО КОРОЛЬ! ЛУЧШИЙ ИГРОК СНГ! ТРУ МАНК МАНСИТИМЕН ВИНСЛОВ ДЖО ХАРТ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ! ЛЧ + АПЛ + КАЛ! ВСЕ НАШЕ ПО КОРОЛЕВСКИ! ОБОЖАЮ ЭТОТ КЛУБ! СПАСИБО БОГУ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ!

    Я ПЛАЧУ ОТ СЧАСТЬЯ БРАТЬЯ!

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  18. kukuruzzo 05.05.2021 00:11 # kukuruzzo
    Два лысика в финале будет

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  19. krolik 05.05.2021 00:10 # krolik
    Четкая победа горожан, результативно, без паники. Поздравляю. Удачи в финале, заслужили взять ушастика.

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  20. dannylucker 05.05.2021 00:10 # dannylucker
    Всех с победой!История здесь и сейчас!

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