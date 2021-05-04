Сон признался, что был расстроен увольнением Моуриньо

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин признался, что увольнение "одного из лучших тренеров в мире" Жозе Моуриньо опечалило его.

Побеждая в каждом из своих предыдущих клубов, "Тоттенхэм" Моуриньо покинул с пустыми руками — Жозе был лишен возможности продлить свою безупречную серию, будучи уволенным за шесть дней до финала Кубка Лиги.



Сон признает, что при Моуриньо не все было гладко, однако южнокореец по-прежнему высоко ценит португальского специалиста, который со следующего сезона будет тренировать "Рому".



"Всегда грустно, когда кто-то лишается своей работы. Я не хочу болтать чересчур много, потому что я работал с ним 17 или 18 месяцев".



"У нас были взлеты и падения. Временами мы были хороши, временами — не очень".



"Для меня, в моих воспоминаниях, он останется как один из лучших тренеров в мире, поэтому мне лишь жаль, что он не добился успеха здесь".



"Это действительно грустно, потому что этот парень побеждал везде, и мы стали единственной командой, где он не добился успеха. Мне жаль, что так вышло", — сообщил Сон TV3.