"Челси" привлечет фанатов к собраниям руководства клуба

"Челси" объявил, что с 1 июля представители болельщиков будет участвовать в собраниях руководства клуба.

Как и другие представители "большой шестерки" Премьер-Лиги, "Челси" привел своих фанатов в ярость участием в проекте Европейской Суперлиги.



Ранее владелец "синих" Роман Абрамович и руководство клуба объявили, что "глубоко жалеют" о своем решении присоединиться к Суперлиге.



Однако только словами раскаяния "Челси" не ограничился. На "Стэмфорд Бридж" решили назначить трех советников из числа болельщиков при руководстве клуба.



Эти трое советников будут определены посредством голосования, процедуру которого клуб еще обсудит с различными фанатскими группами. Каждый год, в преддверии нового сезона, тройка будет переизбираться.



"Челси" уточняет, что эти трое советников будут исполнять консультативную роль и отражать мнение болельщиков, но без права голоса. Кроме того, всем троим предстоит подписать соглашение о конфиденциальности, что позволит посвятить их во внутренние дела клуба.



"Синие" обещают проводить не менее четырех собраний в год с участием советников.