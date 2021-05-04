Фанаты "Тоттенхэма" отказались от встречи с Леви

Даниэль Леви Объединение болельщиков "Тоттенхэма" (Tottenham Hotspur Supporters' Trust) отказалось от встречи с президентом клуба Даниэлем Леви.

Напомним, "Тоттенхэм" был одним из шести клубов Премьер-Лиги, объявивших об участии в Европейской Суперлиге. Возможно, фанаты "шпор" и не устраивают шумных акций протеста, как их коллеги из "Арсенала" или "Манчестер Юнайтед", но своим руководством они тоже недовольны.

Еще в прошлом месяце более 90 процентов членов THST проголосовали за отставку высшего руководства "Тоттенхэма" в полном составе, включая Леви.

Леви надеялся сгладить углы во время встречи с фанатами, однако THST отказалось разговаривать с Даниэлем и потребовало устроить очную ставку с владельцем клуба Джо Льюисом.

Также Объединение анонсировало акцию протеста перед заключительным домашним матчем сезона против "Астон Виллы" 15 мая.


Метки болельщики, Леви, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2021 21:00

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  1. suddenly 04.05.2021 21:08 # suddenly
    >>Также Объединение анонсировало акцию протеста перед заключительным домашним матчем сезона против "Астон Виллы" 15 мая.

    Тоже сорвут матч как фанаты МЮ?

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