Тухель пока не обсуждал продление контракта

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что пока не обсуждал продление своего контракта с клубом.

Ранее Тухель уже рассказывал, что был опечален, когда посреди сезона "Челси" позвал его на работу, но предложил только 18-месячный контракт.



За то короткое время, что прошло с момента своего назначения, Томас проявил себя с лучшей стороны, вернув "синих" в топ-4 Премьер-Лиги, достигнув финала Кубка Англии сражаясь за попадание в финал Лиги Чемпионов.



Кажется, Тухель сделал достаточно для новой сделки, однако время обсуждать более продолжительный контракт еще не пришло.



"Нет, никаких переговоров с клубом не было. Для этого нет ни необходимости, ни времени прямо сейчас", — цитирует Тухеля Sky Sports.



Также Тухель сообщил, что полузащитник Матео Ковачич пропустит ответный полуфинальный матч против "Реала" в среду из-за травмы.