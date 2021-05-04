Тухель пока не обсуждал продление контракта
Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что пока не обсуждал продление своего контракта с клубом.
Ранее Тухель уже рассказывал, что был опечален, когда посреди сезона "Челси" позвал его на работу, но предложил только 18-месячный контракт.
За то короткое время, что прошло с момента своего назначения, Томас проявил себя с лучшей стороны, вернув "синих" в топ-4 Премьер-Лиги, достигнув финала Кубка Англии сражаясь за попадание в финал Лиги Чемпионов.
Кажется, Тухель сделал достаточно для новой сделки, однако время обсуждать более продолжительный контракт еще не пришло.
"Нет, никаких переговоров с клубом не было. Для этого нет ни необходимости, ни времени прямо сейчас", — цитирует Тухеля Sky Sports.
Также Тухель сообщил, что полузащитник Матео Ковачич пропустит ответный полуфинальный матч против "Реала" в среду из-за травмы.
04.05.2021 20:00
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НАШ ТУХЛЫЙ ЭТО НАШ!
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