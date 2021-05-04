Гвардиола не получил удовольствия от этого сезона
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не получил удовольствия от этого сезона.
Практически весь сезон "Сити" играет по невероятному графику, проводя по два матча в неделю.
Гвардиола чувствует, что матчи превратились для "горожан" в рутину. Если игроки Хосепа не успевают отдыхать физически, то сам Хосеп — психологически.
"Я не могу сказать, что получил удовольствие от сезона с таким количеством матчей".
"Иногда мозгу нужен отдых. Мозгу нужен отдых, чтобы получать удовольствие от жизни".
"Прежде футбол был таким, что ты три-четыре дня тренируешься, ожидая следующего матча. А теперь это стало рутиной наподобие посещения офиса".
"Мне нравится своя работа, но я бы хотел давать мозгу отдохнуть, чтобы получать больше удовольствия", — сообщил Гвардиола talkSPORT.
04.05.2021 19:00
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