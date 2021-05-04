Джеррард рассказал, какой совет ему дал Клопп

Стивен Джеррард Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, какой совет ему дал Юрген Клопп из "Ливерпуля", прежде чем он уехал в Глазго.

В этом сезоне Джеррард досрочно оформил чемпионство в шотландской Премьер-Лиге с "Рейнджерс", попутно покорив рубеж в 100 очков.

Однако Стивен не предается эйфории от этих успехов, как и не впадает в отчаяние, когда дела идут неважно. Именно это ему советовал Клопп.

"Помню, я разговаривал с Юргеном о работе главным тренером, прежде чем согласился на эту роль. Я спрашивал его: "Какие ключевые вещи ты можешь мне назвать? Какое напутствие ты можешь мне дать?"

"Он всегда говорил, чтобы я старался оставаться как можно больше уравновешенным. Теперь я понимаю, что он имел ввиду".

"Потому что в этой профессии ты испытываешь всю гамму эмоций. У тебя могут быть первоклассные и невероятные ощущения, но также бывают и мрачные дни", — сообщил Джеррард Sky Sports.


Метки Джеррард, Клопп, Ливерпуль, Рейнджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2021 18:00

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  1. fc-oil 04.05.2021 19:17 # fc-oil
    Клоптоп: Будь уравновешенным и в следующий раз бери с собой сани, когда начнешь скользить.

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  2. liverbro 04.05.2021 18:41 # liverbro
    Ну как же без униженных по жизни фапловских ущербных троллей)ничего в жизни не добились,могут только тявкать.больные люди херли

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  3. true-manc 04.05.2021 18:06 # true-manc
    >Он всегда говорил, чтобы я старался оставаться как можно больше уравновешенным

    Даже клопп смеётся над джеррардом и высмеивает его потерю равновесия в матче с Челси в 2014-м году.

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  4. liverpyl 04.05.2021 18:02 # liverpyl
    ротировать судьям как можно лучше, вот и весь совет

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