Джеррард рассказал, какой совет ему дал Клопп
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, какой совет ему дал Юрген Клопп из "Ливерпуля", прежде чем он уехал в Глазго.
В этом сезоне Джеррард досрочно оформил чемпионство в шотландской Премьер-Лиге с "Рейнджерс", попутно покорив рубеж в 100 очков.
Однако Стивен не предается эйфории от этих успехов, как и не впадает в отчаяние, когда дела идут неважно. Именно это ему советовал Клопп.
"Помню, я разговаривал с Юргеном о работе главным тренером, прежде чем согласился на эту роль. Я спрашивал его: "Какие ключевые вещи ты можешь мне назвать? Какое напутствие ты можешь мне дать?"
"Он всегда говорил, чтобы я старался оставаться как можно больше уравновешенным. Теперь я понимаю, что он имел ввиду".
"Потому что в этой профессии ты испытываешь всю гамму эмоций. У тебя могут быть первоклассные и невероятные ощущения, но также бывают и мрачные дни", — сообщил Джеррард Sky Sports.
04.05.2021 18:00
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Последние комментарии:
Клоптоп: Будь уравновешенным и в следующий раз бери с собой сани, когда начнешь скользить.
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Ну как же без униженных по жизни фапловских ущербных троллей)ничего в жизни не добились,могут только тявкать.больные люди херли
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>Он всегда говорил, чтобы я старался оставаться как можно больше уравновешенным
Даже клопп смеётся над джеррардом и высмеивает его потерю равновесия в матче с Челси в 2014-м году.
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ротировать судьям как можно лучше, вот и весь совет
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