Джеррард рассказал, какой совет ему дал Клопп

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, какой совет ему дал Юрген Клопп из "Ливерпуля", прежде чем он уехал в Глазго.

В этом сезоне Джеррард досрочно оформил чемпионство в шотландской Премьер-Лиге с "Рейнджерс", попутно покорив рубеж в 100 очков.



Однако Стивен не предается эйфории от этих успехов, как и не впадает в отчаяние, когда дела идут неважно. Именно это ему советовал Клопп.



"Помню, я разговаривал с Юргеном о работе главным тренером, прежде чем согласился на эту роль. Я спрашивал его: "Какие ключевые вещи ты можешь мне назвать? Какое напутствие ты можешь мне дать?"



"Он всегда говорил, чтобы я старался оставаться как можно больше уравновешенным. Теперь я понимаю, что он имел ввиду".



"Потому что в этой профессии ты испытываешь всю гамму эмоций. У тебя могут быть первоклассные и невероятные ощущения, но также бывают и мрачные дни", — сообщил Джеррард Sky Sports.