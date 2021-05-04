Моуриньо заключил контракт с "Ромой"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо, уволенный с поста главного тренера "Тоттенхэма" в апреле, заключил трехлетний контракт с "Ромой".

Ранее во вторник "Рома" анонсировала расставание с Паулу Фонсекой по окончании сезона, что не стало сюрпризом, учитывая невыразительное выступление римлян в Серии А.

Фаворитом на замену Фонсеке считался экс-наставник "Челси" Маурицио Сарри, однако здесь итальянский клуб преподнес сюрприз, сделав выбор в пользу Моуриньо, который едва завершил свой 17-месячный период в Северном Лондоне.

Контракт Моуриньо с "Ромой" рассчитан до июня 2024. Для Жозе это будет уже вторая работа в Серии А. Прежде 58-летнему португальцу довелось тренировать в Италии "Интер".

"После встречи с владельцами и руководством я сразу же понял всю глубину амбиций "Ромы". Это те же амбиции и стимулы, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить победоносный проект в предстоящие годы".

"Невероятная страсть фанатов "Ромы" убедила меня взяться за эту работу, и я не могу дождаться старта следующего сезона", — сообщил Моуриньо.


Метки Моуриньо, Рома, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 04.05.2021 17:46 # gameboy
    Опять Рома уволит ехехехехехе

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  2. alexander-arnold 04.05.2021 17:39 # alexander-arnold
    Топарь

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  3. charmk 04.05.2021 17:38 # charmk
    решил в риме пожить на пенсии

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  4. cunningham 04.05.2021 17:32 # cunningham
    пизда рулю

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  5. liveforunited 04.05.2021 17:19 # liveforunited
    Итак не богатый клуб, так ещё и отступные через 1,5 года надо будет выплачивать.

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  6. brown-ale 04.05.2021 17:19 # brown-ale
    Мхитарян сейчас повесился.

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  7. gerrard08 04.05.2021 17:18 # gerrard08
    пздц, интересно его зачетка от 1 и 2 курса будет по жизни его тащить теперь? Еще наверное и неустойку лямов 15 выбил.
    Гено в юве кароч.

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  8. liverpool888 04.05.2021 17:08 # liverpool888
    Недавно только думали о Роме и Наполи как о возможных вариантах продолжения карьеры. Интересно будет посмотреть. Жозе придется работать без звёзд первой величины. А Сарри, скорее всего вернётся в Наполи. Через пару лет посмотрим, кто из них был прав.
    Открытым остаётся лишь вопрос денег - оклады в чемпионате Италии значительно отличаются от Испании и Англии. Ну и Жозе скорее всего пришлось продвинуться ради возможности реабилитировать себя. Если он там провалится, то можно официально списывать его и отправлять тренировать сборные.

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  9. ganinilyha 04.05.2021 17:08 # ganinilyha
    Нормальный клуб. Можно поглядеть.

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  10. halif 04.05.2021 17:06 # halif
    А так реально у него в Роме может получиться

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  11. danny949494 04.05.2021 17:01 # danny949494
    Жалко Рому.

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