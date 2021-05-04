Моуриньо заключил контракт с "Ромой"

Жозе Моуриньо, уволенный с поста главного тренера "Тоттенхэма" в апреле, заключил трехлетний контракт с "Ромой".

Ранее во вторник "Рома" анонсировала расставание с Паулу Фонсекой по окончании сезона, что не стало сюрпризом, учитывая невыразительное выступление римлян в Серии А.



Фаворитом на замену Фонсеке считался экс-наставник "Челси" Маурицио Сарри, однако здесь итальянский клуб преподнес сюрприз, сделав выбор в пользу Моуриньо, который едва завершил свой 17-месячный период в Северном Лондоне.



Контракт Моуриньо с "Ромой" рассчитан до июня 2024. Для Жозе это будет уже вторая работа в Серии А. Прежде 58-летнему португальцу довелось тренировать в Италии "Интер".



"После встречи с владельцами и руководством я сразу же понял всю глубину амбиций "Ромы". Это те же амбиции и стимулы, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить победоносный проект в предстоящие годы".



"Невероятная страсть фанатов "Ромы" убедила меня взяться за эту работу, и я не могу дождаться старта следующего сезона", — сообщил Моуриньо.