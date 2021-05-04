Моуриньо заключил контракт с "Ромой"
Жозе Моуриньо, уволенный с поста главного тренера "Тоттенхэма" в апреле, заключил трехлетний контракт с "Ромой".
Ранее во вторник "Рома" анонсировала расставание с Паулу Фонсекой по окончании сезона, что не стало сюрпризом, учитывая невыразительное выступление римлян в Серии А.
Фаворитом на замену Фонсеке считался экс-наставник "Челси" Маурицио Сарри, однако здесь итальянский клуб преподнес сюрприз, сделав выбор в пользу Моуриньо, который едва завершил свой 17-месячный период в Северном Лондоне.
Контракт Моуриньо с "Ромой" рассчитан до июня 2024. Для Жозе это будет уже вторая работа в Серии А. Прежде 58-летнему португальцу довелось тренировать в Италии "Интер".
"После встречи с владельцами и руководством я сразу же понял всю глубину амбиций "Ромы". Это те же амбиции и стимулы, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить победоносный проект в предстоящие годы".
"Невероятная страсть фанатов "Ромы" убедила меня взяться за эту работу, и я не могу дождаться старта следующего сезона", — сообщил Моуриньо.
04.05.2021 17:00
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Последние комментарии:
Опять Рома уволит ехехехехехе
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Топарь
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решил в риме пожить на пенсии
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пизда рулю
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Итак не богатый клуб, так ещё и отступные через 1,5 года надо будет выплачивать.
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Мхитарян сейчас повесился.
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пздц, интересно его зачетка от 1 и 2 курса будет по жизни его тащить теперь? Еще наверное и неустойку лямов 15 выбил.
Гено в юве кароч.
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Недавно только думали о Роме и Наполи как о возможных вариантах продолжения карьеры. Интересно будет посмотреть. Жозе придется работать без звёзд первой величины. А Сарри, скорее всего вернётся в Наполи. Через пару лет посмотрим, кто из них был прав.
Открытым остаётся лишь вопрос денег - оклады в чемпионате Италии значительно отличаются от Испании и Англии. Ну и Жозе скорее всего пришлось продвинуться ради возможности реабилитировать себя. Если он там провалится, то можно официально списывать его и отправлять тренировать сборные.
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Нормальный клуб. Можно поглядеть.
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А так реально у него в Роме может получиться
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Жалко Рому.
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