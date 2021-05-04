Мойес нацелен на четыре победы в четырех оставшихся матчах

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что его команде нужно выиграть все четыре оставшихся матча Премьер-Лиги, чтобы финишировать в топ-4.

Дубль Мичейла Антонио позволил "молотобойцам" одержать волевую победу над "Бернли" накануне (1:2) и сохранить три очка отставания от замыкающего топ-4 "Челси".



В остатке сезона "Вест Хэму" остается сыграть против "Эвертона", "Брайтона", "Вест Бромвича" и "Саутгемптона", и Мойес надеется пройти эту дистанцию со 100-процентным результатом.



"Я был бы счастлив попасть в Европу. Это стало бы невероятным достижением. Мы не так далеко от зоны Лиги Чемпионов. Мы должны продолжать верить".



"Всего четыре матча до конца. Это замечательно, и я радуюсь этому. Я уже бывал в подобной ситуации — нам, наверное, потребуется выиграть все четыре матча. Если мы будем играть так, как сегодня вечером, то дадим бой большинству команд", — сообщил Мойес Sky Sports.