Анонс матча "Манчестер Сити" — ПСЖ
В противостоянии "Манчестер Сити" и ПСЖ во вторник вечером определится первый полуфиналист этого розыгрыша Лиги Чемпионов.
Показав на удивление тусклую игру во втором тайме домашней встречи с "Сити", ПСЖ потерпел поражение со счетом 1:2 и теперь обязан забивать минимум дважды на "Этихад".
"Мы подходим к матчу в хорошем состоянии, и я лишь говорю парням: "Не думайте чересчур много о том, чтобы выиграть матч". Это посыл последних шести месяцев".
"Мы относимся к этому матчу, как и к любому другому. Мы начинаем игру с небольшим преимуществом, однако мы должны играть на победу. Только это мы и собираемся делать", — цитирует главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу BBC.
- "Сити" не проиграл ни одной из четырех предыдущих встреч с ПСЖ (2 победы, 2 ничьи), включая домашнюю победу в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов в сезоне 2015/16.
- ПСЖ — шестая команда, сыгравшая против обоих клубов из Манчестера в течение одного европейского сезона. Однако никому из предыдущих пяти не удавалось одолеть и "Юнайтед", и "Сити".
- "Сити" выиграл все шесть последних матчей в Лиге Чемпионов. Прежде такая серия удавалась только "Манчестер Юнайтед" (1965-66), "Лидсу" (1969-70) и "Арсеналу" (2005), но никто из английских команд не одерживал семь побед подряд в этом соревновании.
- В истории Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов прежде было 47 случаев, когда английская команда выигрывала первый матч на выезде в плей-офф, и все 47 раз английская команда проходила дальше.
- Проигрывая первый матч дома в плей-офф Лиги Чемпионов, каждая французская неизменно вылетала.
- "Сити" может выйти в свой первый европейский финал за 51 год — с финала Кубка обладателей кубков в 1970 году.
- "Сити" выиграл 10 из 11 матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с общим счетом 23:4. Прежде еще ни одной английской команде не удавалось одержать 11 побед здесь в течение одного сезона.
- Это будет 63-й матч Гвардиолы в плей-офф Лиги Чемпионов, что является рекордом.
- За свою тренерскую карьеру Гвардиола 11 раз побеждал Маурисио Почеттино — только Мануэль Пеллегрини и Шон Дайч поддавались ему чаще (по 12).
- На прошлой неделе Килиан Мбаппе впервые не нанес ни одного удара в матче Лиги Чемпионов, выходя в стартовом составе.
- Три из 10 своих голов в Лиге Чемпионов полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне забил против ПСЖ.
- Единственной потерей "Сити" является защитник Эрик Гарсия, который покинет клуб в конце сезона. Джон Стоунс пропускал субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" из-за дисквалификации, а потому будет свежим и отдохнувшим.
Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция). Первый матч — 2:1
Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция
04.05.2021 15:00
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Последние комментарии:
уже почти вечер а новость про сити за весь день набрала всего 14 комментов
короли!
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Удачи мешкам в финале!
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просто КОРОЛИ!!!
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Будет кек , если на 51 ом году опять стопэ...
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КОРОЛИ На Троне!!!
лузерхуй на страпоне!!!
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Челси - Сити
МЮ - Арсенал
Идеально
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у Ситей 4 полуфинала, что в сумме даёт 2 ФИНАЛА ЛЧ
А ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ЕСТЬ КУБОК 1 ЛЧ!!!
ВЫКУСИТЕ СУКИ!
КОРОЛИ!!!
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А команде нашей сегодня удачи! Верим в Пепа! Вперёд, КОРОЛИ! Просто сыграйте в свой футбольчик и сделайте сунул-вынул прямо в пакет.
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Предвкушая гнусный поклёп в адрес Манчестер Сити:
Олухи колбасные и прочие, откройте любой учебник арифметики. Если сложить наши полуфиналы (их у нас два) то получается:
1/2 + 1/2 = 1
Значит, у нас уже есть финал ЛЧ! Выкусите, псины!
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