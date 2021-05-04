Анонс матча "Манчестер Сити" — ПСЖ

Неймар и Фил Фоден В противостоянии "Манчестер Сити" и ПСЖ во вторник вечером определится первый полуфиналист этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

Показав на удивление тусклую игру во втором тайме домашней встречи с "Сити", ПСЖ потерпел поражение со счетом 1:2 и теперь обязан забивать минимум дважды на "Этихад".

"Мы подходим к матчу в хорошем состоянии, и я лишь говорю парням: "Не думайте чересчур много о том, чтобы выиграть матч". Это посыл последних шести месяцев".

"Мы относимся к этому матчу, как и к любому другому. Мы начинаем игру с небольшим преимуществом, однако мы должны играть на победу. Только это мы и собираемся делать", — цитирует главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу BBC.

- "Сити" не проиграл ни одной из четырех предыдущих встреч с ПСЖ (2 победы, 2 ничьи), включая домашнюю победу в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов в сезоне 2015/16.

- ПСЖ — шестая команда, сыгравшая против обоих клубов из Манчестера в течение одного европейского сезона. Однако никому из предыдущих пяти не удавалось одолеть и "Юнайтед", и "Сити".

- "Сити" выиграл все шесть последних матчей в Лиге Чемпионов. Прежде такая серия удавалась только "Манчестер Юнайтед" (1965-66), "Лидсу" (1969-70) и "Арсеналу" (2005), но никто из английских команд не одерживал семь побед подряд в этом соревновании.

- В истории Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов прежде было 47 случаев, когда английская команда выигрывала первый матч на выезде в плей-офф, и все 47 раз английская команда проходила дальше.

- Проигрывая первый матч дома в плей-офф Лиги Чемпионов, каждая французская неизменно вылетала.

- "Сити" может выйти в свой первый европейский финал за 51 год — с финала Кубка обладателей кубков в 1970 году.

- "Сити" выиграл 10 из 11 матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с общим счетом 23:4. Прежде еще ни одной английской команде не удавалось одержать 11 побед здесь в течение одного сезона.

- Это будет 63-й матч Гвардиолы в плей-офф Лиги Чемпионов, что является рекордом.

- За свою тренерскую карьеру Гвардиола 11 раз побеждал Маурисио Почеттино — только Мануэль Пеллегрини и Шон Дайч поддавались ему чаще (по 12).

- На прошлой неделе Килиан Мбаппе впервые не нанес ни одного удара в матче Лиги Чемпионов, выходя в стартовом составе.

- Три из 10 своих голов в Лиге Чемпионов полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне забил против ПСЖ.

- Единственной потерей "Сити" является защитник Эрик Гарсия, который покинет клуб в конце сезона. Джон Стоунс пропускал субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" из-за дисквалификации, а потому будет свежим и отдохнувшим.

Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция). Первый матч — 2:1
Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2021 15:00

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  1. bezviz 04.05.2021 15:51 # bezviz
    уже почти вечер а новость про сити за весь день набрала всего 14 комментов

    короли!

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  2. unclearness 04.05.2021 15:41 # unclearness
    Удачи мешкам в финале!

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  3. kler 04.05.2021 15:20 # kler
    просто КОРОЛИ!!!

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  4. breadpeat 04.05.2021 15:18 # breadpeat
    Будет кек , если на 51 ом году опять стопэ...

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  5. mancityman 04.05.2021 15:17 # mancityman
    КОРОЛИ На Троне!!!
    лузерхуй на страпоне!!!

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  6. danny949494 04.05.2021 15:13 # danny949494
    Челси - Сити
    МЮ - Арсенал
    Идеально

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  7. alexander-arnold 04.05.2021 15:10 # alexander-arnold
    у Ситей 4 полуфинала, что в сумме даёт 2 ФИНАЛА ЛЧ
    А ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ЕСТЬ КУБОК 1 ЛЧ!!!
    ВЫКУСИТЕ СУКИ!
    КОРОЛИ!!!

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  8. true-manc 04.05.2021 15:00 # true-manc
    А команде нашей сегодня удачи! Верим в Пепа! Вперёд, КОРОЛИ! Просто сыграйте в свой футбольчик и сделайте сунул-вынул прямо в пакет.

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  9. true-manc 04.05.2021 15:00 # true-manc
    Предвкушая гнусный поклёп в адрес Манчестер Сити:

    Олухи колбасные и прочие, откройте любой учебник арифметики. Если сложить наши полуфиналы (их у нас два) то получается:
    1/2 + 1/2 = 1

    Значит, у нас уже есть финал ЛЧ! Выкусите, псины!

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