Анонс матча "Манчестер Сити" — ПСЖ

В противостоянии "Манчестер Сити" и ПСЖ во вторник вечером определится первый полуфиналист этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

Показав на удивление тусклую игру во втором тайме домашней встречи с "Сити", ПСЖ потерпел поражение со счетом 1:2 и теперь обязан забивать минимум дважды на "Этихад".



"Мы подходим к матчу в хорошем состоянии, и я лишь говорю парням: "Не думайте чересчур много о том, чтобы выиграть матч". Это посыл последних шести месяцев".



"Мы относимся к этому матчу, как и к любому другому. Мы начинаем игру с небольшим преимуществом, однако мы должны играть на победу. Только это мы и собираемся делать", — цитирует главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу BBC.



- "Сити" не проиграл ни одной из четырех предыдущих встреч с ПСЖ (2 победы, 2 ничьи), включая домашнюю победу в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов в сезоне 2015/16.



- ПСЖ — шестая команда, сыгравшая против обоих клубов из Манчестера в течение одного европейского сезона. Однако никому из предыдущих пяти не удавалось одолеть и "Юнайтед", и "Сити".



- "Сити" выиграл все шесть последних матчей в Лиге Чемпионов. Прежде такая серия удавалась только "Манчестер Юнайтед" (1965-66), "Лидсу" (1969-70) и "Арсеналу" (2005), но никто из английских команд не одерживал семь побед подряд в этом соревновании.



- В истории Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов прежде было 47 случаев, когда английская команда выигрывала первый матч на выезде в плей-офф, и все 47 раз английская команда проходила дальше.



- Проигрывая первый матч дома в плей-офф Лиги Чемпионов, каждая французская неизменно вылетала.



- "Сити" может выйти в свой первый европейский финал за 51 год — с финала Кубка обладателей кубков в 1970 году.



- "Сити" выиграл 10 из 11 матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с общим счетом 23:4. Прежде еще ни одной английской команде не удавалось одержать 11 побед здесь в течение одного сезона.



- Это будет 63-й матч Гвардиолы в плей-офф Лиги Чемпионов, что является рекордом.



- За свою тренерскую карьеру Гвардиола 11 раз побеждал Маурисио Почеттино — только Мануэль Пеллегрини и Шон Дайч поддавались ему чаще (по 12).



- На прошлой неделе Килиан Мбаппе впервые не нанес ни одного удара в матче Лиги Чемпионов, выходя в стартовом составе.



- Три из 10 своих голов в Лиге Чемпионов полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне забил против ПСЖ.



- Единственной потерей "Сити" является защитник Эрик Гарсия, который покинет клуб в конце сезона. Джон Стоунс пропускал субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" из-за дисквалификации, а потому будет свежим и отдохнувшим.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция). Первый матч — 2:1

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция