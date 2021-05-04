Шмейхель защищает Глэйзеров и называет протестующих фанатов МЮ "идиотами"

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель выступил в защиту семейства Глэйзеров и раскритиковал фанатов, совершивших прорыв на "Олд Траффорд" в воскресенье.

Акция протеста фанатов "Юнайтед" в минувший уикенд произвела неизгладимое впечатление на Шмейхеля, который отказывается считать вторгшихся на футбольное людей болельщиками своего бывшего клуба.



Также Петер не поддерживает призывы фанатов к Глэйзерам продать клуб, хотя определенные претензии к американским владельцам тоже имеет.



"Я не думаю, что на стадион ворвались самые преданные фанаты. Думаю, это были идиоты, смутьяны. Никто из них не помнит хорошее. Некоторые из них даже не родились, когда Глэйзеры купили клуб".



"Преданные фанаты, истинные фанаты, должны продолжать высказывать свое мнение, но должны делать это достойным образом. Не глупите. Не требуйте того, что не является реалистичным. Продолжайте оказывать давление, предлагать идеи".



"За последние две недели мы убедились, что можем быть грозной силой, если выступим вместе и выразим свое несогласие с предлагаемыми идеями. Думаю, на распутье находится не "Манчестер Юнайтед", а футбол".



"Это невероятная возможность изменить курс. Думаю, футбол в этом нуждался очень, очень, очень давно".



"Если посмотреть на потенциальных покупателей клуба, вы правда думаете, что с ними будет гораздо лучше?"



"Я бы предпочел, чтобы мы продолжили работать с Глэйзерами, потому что, думаю, эта семья готова сотрудничать. Нужно работать с Глэйзерами сообща, чтобы сделать этот клуб таким, каким он должен быть".



"Думаю, каждый чувствует, что семья Глэйзеров слегка оторвана от клуба. Они появляются время от времени, но их нет здесь каждую неделю. Ты никогда не увидишь, чтобы Джоэл Глэйзер подошел к камерам и поговорил насчет клуба, и я думаю, это очень расстраивает фанатов".



"Владельцы управляют клубом со стороны, и кажется, что им нет дела и что их волнуют только деньги. Я не думаю, что это именно так. Думаю, они очень гордятся тем, что владеют "Манчестер Юнайтед". Думаю, нужно просто перестроить систему управления клубом", — сообщил Шмейхель CBS Sports.