"Юнайтед" видит в Джонстоне замену для Де Хеа

Сэм Джонстон Готовясь к расставанию с Давидом Де Хеа, "Манчестер Юнайтед" обратил внимание на голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона.

Во второй половине этого сезона главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер все-таки решился сделать Дина Хендерсона первым номером команды.

Ожидается, что теперь "красные дьяволы" попытаются продать Де Хеа. Да и сам Давид, будучи самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, едва ли смирится с ролью дублера для Хендерсона.

В случае расставания с Де Хеа "Юнайтед" потребуется новичок на роль запасного голкипера, потому что Серхио Ромеро покидает "Олд Траффорд" свободным агентом.

По информации ESPN, на эту роль Сульшер присмотрел Джонстона, которого "дьяволы" и продали в "Вест Бромвич" за 6.5 млн. фунтов в 2018 году.

Очевидно, что "дроздам" уже не избежать вылета в Чемпионшип, однако своей игрой в этой сезоне Сэм заслужил право остаться на уровне Премьер-Лиги.

Помимо "Юнайтед", в услугах Джонстона также заинтересованы "Вест Хэм" и "Тоттенхэм", причем "молотобойцы" называются фаворитами в борьбе за 28-летнего англичанина.


Метки Вест Бромвич, Де Хеа, Джонстон, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2021 13:00

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  1. alexander-arnold 04.05.2021 13:50 # alexander-arnold
    игроки 1 уровня, невелика потеря

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  2. mancityman 04.05.2021 13:46 # mancityman
    Далбаё6 руснявый елагин называет его Джон Стоун, ору с деда))

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  3. mancunia-planet 04.05.2021 13:03 # mancunia-planet
    Нафига тратиться, если есть свои резервы для сменщика Хендерсона

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