"Юнайтед" видит в Джонстоне замену для Де Хеа

Готовясь к расставанию с Давидом Де Хеа, "Манчестер Юнайтед" обратил внимание на голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона.

Во второй половине этого сезона главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер все-таки решился сделать Дина Хендерсона первым номером команды.



Ожидается, что теперь "красные дьяволы" попытаются продать Де Хеа. Да и сам Давид, будучи самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, едва ли смирится с ролью дублера для Хендерсона.



В случае расставания с Де Хеа "Юнайтед" потребуется новичок на роль запасного голкипера, потому что Серхио Ромеро покидает "Олд Траффорд" свободным агентом.



По информации ESPN, на эту роль Сульшер присмотрел Джонстона, которого "дьяволы" и продали в "Вест Бромвич" за 6.5 млн. фунтов в 2018 году.



Очевидно, что "дроздам" уже не избежать вылета в Чемпионшип, однако своей игрой в этой сезоне Сэм заслужил право остаться на уровне Премьер-Лиги.



Помимо "Юнайтед", в услугах Джонстона также заинтересованы "Вест Хэм" и "Тоттенхэм", причем "молотобойцы" называются фаворитами в борьбе за 28-летнего англичанина.