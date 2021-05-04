Семь вещей, что мы узнали в 34-м туре

"Манчестер Сити" оказывается на пороге чемпионства, "Фулхэм" — на грани вылета, "Вест Хэм" продолжает борьбу за попадание в топ-4. Таковы лишь некоторые из итогов 34-го тура Премьер-Лиги.





"Манчестер Сити" делает шаг к чемпионству



Завоевание титула могло быть оформлено командой Гвардиолы уже в этот уикенд, но срыв поединка "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" отложил данное событие. "Горожане" свою часть работы выполнили профессионально, взяв на выезде верх над "Кристал Пэлас".



Лондонцы традиционно не имеют задач в концовке сезона, что в прошлом году привело к серии из семи поражений на финише. Сейчас подопечные Роя Ходжсона стараются — и "Сити" они дали более серьезный бой, чем зимой в Манчестере. "Пэлас" удалось избежать быстрого гола, в первом тайме они сами могли выходить вперед, но, стоило гостям забить первый мяч, как итог встречи был предопределен.



"Сити" делает шаг к чемпионству и может спокойно сосредоточиться на полуфинале Лиги Чемпионов. Завоевать трофей они могут в игре с "Челси" — потенциальной репетиции европейского финала.



"Брайтон" снимает последние вопросы



Серия из шести матчей без поражений — самая длинная у "Лидса" в нынешнем сезоне. Команда Марсело Бьелсы сыграла на этом отрезке сразу с четырьмя грандами, что во многом объясняло ее особые старания. Поединки против "Челси", "Ливерпуля", "Сити" и "Юнайтед" открывали дополнительную мотивацию в "Лидсе", уже не имеющем конкретных турнирных задач.



Другое дело — "Брайтон". На поле "чаек" футболисты "Лидса" действительно выглядели уставшими, а их владение мячом не приводило ни к каким моментам. "Брайтон" еще нуждался в победе как реакции на слабое выступление неделю назад и гарантии того, что никто из аутсайдеров к нему не подберется. Команда Грэма Поттера одержала ее убедительно, а Данни Уэлбек подал пример исключительного завершения атаки. Если бы у "Брайтона" такие случались чаще, команда давно бы сняла последние вопросы.



"Фулхэм" может готовиться к Чемпионшипу



Если будущее менеджера команды Скотта Паркера, привлекающего другие клубы, под вопросом, то с ближайшим будущем "Фулхэма" мы разобрались. Серия поражений в апреле, совпавшая с прогрессом "Ньюкасла", оставила команде крошечные шансы на спасение. Субботнее поражение от "Челси" уничтожило их остатки — отставание в девять очков за четыре матча "Фулхэм" точно не отыграет.



Ротация игроков в промежутке между играми с "Реалом" все равно позволила Томасу Тухелю выпустить сильный состав на лондонское дерби. "Фулхэм" снова был неплох в работе с мячом и пытался владеть инициативой на после "Челси", но снова не мог продвинуться к воротам соперника. Быстрый гол Кая Хаверца создал для "Челси" комфортное положение, а второй мяч немца на старте второго тайма убил последние надежды "Фулхэма" в этом сезоне. Моральная подготовка к Чемпионшипу началась с принятия вылета уже в последние 40 минут субботней встречи.



"Эвертон" в Лигу Чемпионов не попадет



У "ирисок" все еще остается матч в запасе, но в нынешней форме команда Карло Анчелотти не может всерьез рассчитывать на максимум очков в последних пяти встречах. Нужно выиграть каждый из этих матчей, хотя для "Эвертона" будет успехом одержать хотя бы пару побед — особенно с их домашней формой.



У Анчелотти тоже нет объяснений, почему "Эвертон" проиграл восемь из 17 матчей на "Гудисон Парк". Последний из них был провален в субботу. Удивительно, но "Астон Вилла", играющая без Джека Грилиша и турнирной мотивации, начала такой поединок лучше, а "Эвертону" требовалось время, чтобы проснуться. Команда Дина Смита была лучше в принципе. Главная причина, по которой у "Эвертона" вообще были шансы в таком поединке, — это подвиги Джордана Пикфорда.



Голкипер сборной Англии набрал форму в конце сезона, когда его команда начала выглядеть обычным середняком. К финишу в середине таблицы "Эвертон" сейчас ближе, чем к попаданию в Лигу Чемпионов, о которой можно забыть.



"Ньюкасл" уже празднует



Перед последней международной паузой "Ньюкасл" был разбит "Брайтоном" со счетом 3:0, что выглядело началом конца для команды Стива Брюса. Но "сороки" после паузы преобразились. Каждую неделю опасаясь за то, что "Фулхэм" их обойдет, "Ньюкасл" вдруг начал увеличивать отрыв от конкурентов и брать очки с сильными соперниками.



В такой форме "Ньюкасл" не выглядел аутсайдером матча против "Арсенала". Но запас в девять очков над "Фулхэмом", уже проигравшим свой матч, "сорок" расслабил. Команда Брюса, похоже, была уставшей после празднования — иначе такое пассивное выступление в игре с "Арсеналом" не объяснить. "Канониры" одержали одну из самых простых для себя побед в сезоне, не показав ничего выдающегося. Брюс выпустил в старте двух главных звезд — Уилсона и Сен-Максимена, но его команда так и не создала ни одного момента у ворот "Арсенала". "Ньюкасл" уже празднует, и это хорошая новость для его соперников на финише.



"Тоттенхэм" еще не теряет надежд



"Шеффилд Юнайтед" хватило на победу в игре с "Брайтоном" в прошлом туре, но требовать большего от "клинков" не стоит. Для "Тоттенхэма" воскресный поединок с последней командой чемпионата был чем-то вроде тренировки. Вряд ли в этом сезоне нападающим "шпор" забивать было проще, и удивительно только то, что свой запас голов и передач не пополнил Харри Кейн.



Звездой шоу стал старый герой "Тоттенхэма". Гарет Бэйл после своего возвращения в Лондон отрывается на слабейших соперниках, и с "Шеффилд Юнайтед" валлиец даже оформил свой второй хет-трик в английской карьере — спустя восемь лет после трех голов в ворота "Астон Виллы". Сейчас "Тоттенхэм" также имеет шанс побороться за четверку до последних туров. Столь же разобранных соперников в концовке не будет, но, в целом, "Тоттенхэм" имеет очень приятный календарь.



Антонио вовремя возвращается



"Вест Хэм" в последние недели пострадал от кадровых потерь, потеряв и Мичейла Антонио, и Деклана Райса. В нескольких матчах лондонцы ходили на грани, а затем все-таки потерпели два поражения и потеряли четвертую позицию. Расставаться с мечтой Дэвид Мойес был не готов — и вернувшийся после травмы Антонио разделил мнение менеджера.



Победа на поле "Бернли" редко бывает простой, и "Вест Хэму" тоже пришлось потрудиться. Но отличное командное выступление, закрепленное дублем вернувшегося Антонио, позволило "Вест Хэму" вернуться на пятое место и снова основательно заговорить о квалификации в Лигу Чемпионов. Антонио вернулся очень вовремя, но это история всего сезона команды Мойеса. Только их силы оказываются на исходе, тренер достает из рукава козырь — то в форме новой схемы, то появлением не игравшего до этого футболиста. Антонио первым подарил "Вест Хэму" надежды на успешный сезон, ему логично эту кампанию завершать своими голами.



"Челси" по-прежнему имеет на три очка больше, но календарь "Вест Хэма" позволяет верить в сенсацию.



Иван Громиков специально для FAPL.ru