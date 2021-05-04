"Челси" вступил в борьбу за Санчо

Борьба за Джейдона Санчо накаляется. К числу претендентов на вингера дортмундской "Боруссии" присоединился "Челси".

Напомним, прошлым летом "Манчестер Юнайтед" был единственным реальным претендентом на Санчо, но "красные дьяволы" не согласились переплачивать за игрока сборной Англии.



Ожидается, что грядущим летом Джейдон будет доступен по более адекватной цене, что должно привлечь интерес целого ряда клубов.



Ранее Санчо связывали с "Юнайтед" и "Ливерпулем", а теперь, как утверждает Bild, интерес к бывшему юниору "Манчестер Сити" обозначил "Челси".



Клуб со "Стэмфорд Бридж" готов сделать 21-летнего Санчо "знаковым приобретением", оказав этим доверие своему главному тренеру Томасу Тухелю, проделавшему отличную работу после своего назначения в конце января.