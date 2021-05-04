"Арсенал" может уволить Артету уже в начале следующего сезона

Главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете будет грозить увольнение уже в начале следующего сезона, если летняя перестройка команды не оправдает себя.

Сейчас "Арсенал" проводит один из своих худших сезонов за все время выступлений в Премьер-Лиге и с высокой вероятностью финиширует вне зоны еврокубков.



Микелю удается сдерживать недовольство фанатов и своих боссов с помощью продвижения в Лиге Европы, где в ближайший четверг "канониры" постараются совершить камбэк против "Вильярреала" и выйти в финал.



Несмотря на весьма ограниченный бюджет, который Артета может увеличить с помощью победы в Лиге Европы, от "Арсенала" ожидают большой трансферной активности грядущим летом.



Как сообщает talkSPORT, клуб поддержит Микеля на трансферном рынке, но будет ожидать немедленной отдачи в следующем сезоне.



Если Артета провалит старт кампании 2021/22, то "Арсенал" будет готов указать Микелю на дверь уже спустя 10 первых матчей — прежнего кредита доверия испанский специалист уже не получит.