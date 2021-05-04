"Арсенал" может уволить Артету уже в начале следующего сезона
Главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете будет грозить увольнение уже в начале следующего сезона, если летняя перестройка команды не оправдает себя.
Сейчас "Арсенал" проводит один из своих худших сезонов за все время выступлений в Премьер-Лиге и с высокой вероятностью финиширует вне зоны еврокубков.
Микелю удается сдерживать недовольство фанатов и своих боссов с помощью продвижения в Лиге Европы, где в ближайший четверг "канониры" постараются совершить камбэк против "Вильярреала" и выйти в финал.
Несмотря на весьма ограниченный бюджет, который Артета может увеличить с помощью победы в Лиге Европы, от "Арсенала" ожидают большой трансферной активности грядущим летом.
Как сообщает talkSPORT, клуб поддержит Микеля на трансферном рынке, но будет ожидать немедленной отдачи в следующем сезоне.
Если Артета провалит старт кампании 2021/22, то "Арсенал" будет готов указать Микелю на дверь уже спустя 10 первых матчей — прежнего кредита доверия испанский специалист уже не получит.
04.05.2021 10:00
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